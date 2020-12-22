Оливье с морковью или яблоками? Отвечает прокурор Кубани

Краснодарский край

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Портал Юга.ру на ежегодной пресс-конференции с прокурором Кубани Сергеем Табельским спросил у него, какой оливье он больше любит

Напомним, 22 декабря в видеоформате прошла ежегодная пресс-конференция прокурора Кубани Сергея Табельского. На ней он рассказал о помощи детям, больным СМА и сахарным диабетом, о покупке новых аппаратов ИВЛ и КТ в детскую инфекционную больницу. Также прокурор объяснил ситуацию с нехваткой лекарств в аптеках и уточнил, что региональные власти выделили дополнительные деньги из резервного фонда для закупки льготных препаратов.

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Журналист портала Юга.ру решила задать прокурору новогодний вопрос о том, какой салат оливье он больше любит: с морковью или яблоками. Впервые за почти два часа пресс-конференции Табельский рассмеялся и не смог сразу выбрать, что полезнее.

«Морковь я так ем. Вечером прихожу и, чтобы не ужинать много, беру морковь и просто ее ем… Тогда яблоко, там железа много, оно полезное», — рассказал прокурор.

Он уточнил у своей помощницы, есть ли в яблоках витамин B, в чем он состоит, и пошутил, что надо найти, в каких он продуктах.

Напомним, в декабре 2019 года шеф-повар Константин Ивлев рассказал, как улучшить привычный вкус оливье.

Новый год Прокуратура Сергей Табельский

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