В России подорожали продукты для оливье

В России перед Новым годом подсчитали традиционный индекс салата оливье. Спойлер — цены снова выросли

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» проанализировали более 23 млрд кассовых чеков, чтобы вычислить среднюю стоимость продуктов, которые традиционно используются при приготовлении салата оливье.

Аналитики рассчитали, что на семью из четырех человек потребуется: 500 г консервированных огурцов (59,5 рубля), 380 г горошка (62 рубля), 500 г картофеля (13,5 рубля), 200 г моркови (7 рублей), четыре куриных яйца (26 рублей), 300 г вареной колбасы (164,4 рубля), 200 г майонеза (19,4 рубля) и 100 г репчатого лука (3,8 рубля).

Общая сумма, потраченная на приготовление салата по такому рецепту, составила 355,6 рубля. Согласно данным исследования, в среднем цены на продукты за год выросли в России на 7%, написал RT.

Напомним, в 2018 году оливье обходился в 313 рублей, а в 2019-м подорожал до 340 рублей.