В Роспотребнадзоре рассказали о сроках восстановления обоняния и вкуса после COVID-19

Специалист Роспотребнадзора рассказала, как быстро к пациентам возвращаются вкус и обоняние после ковида

Напомним, к 14 декабря в России коронавирусом заразились 2 млн 681 тыс. 256 человек. За все время выздоровели 2 млн 124 тыс. 797 пациентов.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала ТАСС, что в более чем 80% случаев пациенты с COVID-19 жалуются на нарушение обоняния. Потеря или искажение вкуса встречаются у более чем половины заболевших. При этом чаще всего на отсутствие обоняния жалуются женщины.

По данным эксперта, в среднем инфицированные не чувствуют запахов и вкусов около недели. Так, потеря обоняния может продолжаться от 4 до 11 дней, а вкусовые рецепторы возвращаются в норму за 3–10 дней, уточнил телеканал «360».