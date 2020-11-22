В Краснодар прибыли все 35 новых трамваев серии «Кубань» из партии 2020 года

В Краснодар 22 ноября с Усть-Катавского вагоностроительного завод прибыл последний новый трамвай из партии 2020 года

Напомним, мэрия Краснодара заключила контракты с Усть-Катавским вагоностроительным заводом на поставку в 2020-2021 годах новых трамваев. Планировалось, что первая партия трамваев прибудет в город в мае. Однако из-за пандемии коронавируса завод не смог вовремя получить зарубежные запчасти, поэтому первые два односекционных трамвая приехали в Краснодар только 14 июня.

В воскресенье, 22 ноября, в Западное трамвайное депо Краснодара пришел последний вагон из партии 2020 года. Всего в этом году в МУП «КТТУ» поступило 35 односекционных трамваев. В 2021 году ожидается поставка еще 30 единиц техники, сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты готавят к запуску 9 новых трамваев, еще 26 вагонов уже вышли на линию и работают по следующим маршрутам: № 2 «Улица Декабристов — улица Индустриальная»;

№ 3 «Западное трамвайное депо — улица Декабристов»;

№ 6 «Юбилейный микрорайон — улица Димитрова»;

№ 7 «Западное трамвайное депо — улица Димитрова»;

№ 21 «Улица Солнечная — Юбилейный микрорайон».

Фоторепортаж Юга.ру: Как выглядят новые трамваи

В МУП «КТТУ» порталу Юга.ру ранее объясняли, чем отличаются новые вагоны от серии 2019 года: на заводе сделали кресла более удобными, заменили краску для поручней, обновили систему микроклимата в кабине водителя, отсек для сцепки вагонов перенесли в салон, также появился индикатор запаса песка в хранилище.