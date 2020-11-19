Замглавы Щербиновского района заставил директоров учебных учреждений заключать контракты без конкурса с одной и той же компанией

19 ноября в прокуратуре Краснодарского края рассказали о деле бывшего замглавы Щербиновского района, которого оштрафовали за антиконкурентный сговор

Подчиненный чиновника записал голосовые сообщения в мессенджерах, в которых потребовал заключить контракты без возможности выбора контрагента, а позже начал организовывать встречи руководителей с представителями компании.

В октябре 2019 года и.о. начальника отдела образования администрации района передал руководителям образовательных организаций указание о заключении договора охранных услуг с одной и той же компанией. Такое поручение ему дал замглавы района. Это было незаконное указание, поскольку директора должны были заключить договоры в приоритетном порядке на бесконкурсной основе.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения. Замглавы района сняли с поста. За антиконкурентный сговор антимонопольная служба оштрафовала его по ч. 7 ст. 14.32 КоАП РФ (Заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством РФ соглашения либо осуществление недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством РФ согласованных действий).

Юридическое лицо и руководителя охранной организации привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.32 КоАП РФ (Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством РФ соглашения либо участие в нем). Общий размер штрафов превысил 110 тыс. рублей.

Нарушения уже устранили, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края 19 ноября.

Это не первое нарушение закона со стороны чиновников Щербиновского района. В 2019 году главу Екатериновского сельского поселения и главу Щербиновского района заподозрили в расходовании бюджетных денег, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). А в 2020 году главу этого же поселения уволили за то, что он принял на работу свою родственницу и использовал служебный транспорт в личных целях.