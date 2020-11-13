Каких домашних животных надо регистрировать и в какой срок? Юга.ру спросили у департамента ветеринарии Кубани

Портал Юга.ру узнал у департамента ветеринарии Краснодарского края об особенностях законодательства в сфере чипирования и регистрации домашних питомцев

Напомним, в январе 2020 года стало известно, что Минсельхоз России внес в Правительство законопроект, согласно которому владельцев домашних животных обяжут ставить на учет и чипировать своих питомцев. Правительство одобрило инициативу, после чего проект начали готовить к рассмотрению в Госдуме.

Закон может вступить в силу уже в 2021 году. В связи с этим портал Юга.ру направил запрос в департамент ветеринарии Краснодарского края с просьбой подробнее рассказать, как изменятся правила содержания домашних животных. В середине ноября ведомстве ответили, что у них пока нет сведений о проекте Минсельхоза. Тем не менее, в департаменте рассказали, что действующее законодательство уже предполагает регистрацию питомцев и их чипирование. Юга.ру публикуют первую часть ответов на свои вопросы об этих процедурах.

Для чего существует обязательная регистрация (оформление паспорта) домашних животных? Согласно ст. 7 закона Краснодарского края № 800-КЗ «О содержании и защите домашних животных в Краснодарском крае», регистрация животных необходима для: учета собак и кошек в Краснодарском крае;

создания базы данных о собаках и кошках, в том числе для организации розыска пропавших домашних животных и возвращения их владельцам;

решения проблемы безнадзорных собак и кошек;

осуществления ветеринарного и санитарного контроля и надзора за собаками и кошками;

своевременного предупреждения завоза инфицированных и больных собак и кошек из других государств или субъектов России на территорию края. Закон касается всех домашних животных или есть исключения? Идентификации подлежат кошки и собаки, лошади, ослы, мулы и лошаки, крупный рогатый скот (зебу, буйволы, яки), олени, верблюды, свиньи, мелкий рогатый скот (овцы и козы), домашняя птица (куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела, страусы), пушные звери (лисицы, соболя, норки, хорьки, песцы, енотовидные собаки, нутрии), а также кролики, пчелы, рыбы и другие водные животные. Закон о защите домашних животных не распространяется на сельхозживотных, используемых для производства традиционных продуктов питания, а также животных, которые являются объектами научных или медицинских исследований либо которые используются в служебных целях в Министерстве обороны РФ, погранслужбе, МВД, ФСБ и других органах госвласти. Кто должен регистрировать животных и в какой срок?

Регистрировать животных должны их владельцы, это можно сделать в государственных ветеринарных учреждениях с помощью оформления ветеринарного паспорта. Кроме того, собак и кошек необходимо вакцинировать против бешенства и прочих инфекционных заболеваний. Собак и кошек необходимо зарегистрировать в течение семи рабочих дней со дня их приобретения. Щенки и котята должны быть зарегистрированы по достижении трехмесячного возраста. При смене владельцев новым хозяевам также дается семь дней для перерегистрации.