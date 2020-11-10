Духовное управление мусульман запретило браки с людьми других религий

«Межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания, на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая», — сказано в документе.

Соответствующий документ появился в открытом доступе еще 18 июля, однако общественности о нем стало широко известно только сегодня. Согласно «Богословскому заключению 5-19», совет улемов Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) запретил мусульманам браки с представителями других религий.

Одним из оснований такого решения стал коранический аят, который запрещает замужество или женитьбу с язычниками. В частности, в документе ДУМ РФ привело цитату: «Лучше рабыня, но верующая, чем [свободная] язычница, пусть даже очень привлекательная и вызывающая у вас симпатию».

Мусульманкам строго запретили выходить замуж за мужчину, который не относит себя к мусульманскому сообществу, вне зависимости от того, каких взглядов и убеждений он придерживается. В Духовном управлении объяснили это тем, что главным в семье является муж. Если он не мусульманин, то жене придется отказываться от религиозных устоев, чтобы соответствовать ему. Кроме того, как утверждает ДУМ, детей также будут воспитывать по правилам мужа.

При этом мнение о браке мусульманина и женщины, которая исповедует христианство или иудаизм, было неоднозначным. В своем документе Духовенство сначала привело примеры из аятов, согласно которым такой союз разрешен. Затем ДУМ процитировало различных ученых ислама, которые считают такие браки неправильными. Они объясняли это тем, что дети вырастут не в религии, так как больше привязаны к матери, а значит «ребенок именем и внешностью будет походить на отца, но сутью и действиями — скорее на мать».

«Одним из нежелательных последствий смешанных браков является и то, что союз мусульман-мужчин с представительницами людей Писания в определенной степени уменьшает шансы мусульманок найти супруга-единоверца, вынуждая их выходить замуж за немусульман, что канонически запрещено», — заявило Духовенство мусульман.