Житель Курганинского района, который до смерти избил 4-летнюю падчерицу, получил 23 года колонии строгого режима

Краснодарский краевой суд 4 ноября вынес обвинительный приговор жителю станицы Темиргоевской, который в августе 2019 года до смерти избил 4-летнюю падчерицу

Напомним, в конце августа 2019 года в станице Темиргоевской скорая помощь приехала на вызов к четырехлетней девочке, которая потеряла сознание. Ее отчим сказал врачам, что падчерица упала с лестницы. Медики не смогли спасти девочку, ребенок умер по пути в больницу. Мать девочки рассказала правоохранителям, что дочь избил сожитель. Его объявили в розыск и через два дня задержали. Мужчина объяснил, что таким образом воспитывал девочку.

В августе 2020 года следователи рассказали подробности трагедии. Мужчина жил с женой и двумя ее детьми в доме на улице Октябрьской в станице Темиргоевской. За три дня до убийства он минимум 36 раз ударил девочку по телу и голове в воспитательных целях. Он запретил обращаться в больницу, семья ничего не сделала для лечения ребенка. Также стало известно, что отчим систематически избивал обоих детей супруги: 4-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Во время следствия мужчина находился стражей, мать детей лишили родительских прав.

4 ноября Краснодарский краевой суд окончил рассмотрение уголовного дела и вынес приговор мужчине. На судебном заседании подсудимый заявил, что он решил наказывать детей избиением для того, чтобы выработать у них беспрекословное послушание. «Причинами избиения детей становились случайно уроненный телефон, брошенная игрушка или игра в огороде», — уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

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