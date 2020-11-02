Мальчика, которого больше года искали в Мостовском районе, после убийства расчленили и пытались сжечь

Напомним, 9-летний мальчик пропал 10 мая 2019 года в станице Баговской. Сообщалось, что около 13:00 ребенок вышел из дома и не вернулся. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Поиски ребенка продолжались больше года. В июле региональный следком сообщил , что к исчезновению мальчика причастна 28-летняя сожительница его дяди.

По версии следствия, 10 мая в период между 14:00 и 15:00 местная жительница была у себя дома на улице Богатырской в станице Баговской Мостовского района, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. В это время к ней пришел 9-летний племянник бывшего мужа, который начал громко слушать музыку из портативной колонки. Женщина потребовала сделать музыку тише, потому что в соседней комнате спали двое ее малолетних детей. Однако ребенок не реагировал на замечания. Между ними начался конфликт и злоумышленница решила убить мальчика: она несколько минут душила его, пока тот не умер.

Чтобы сокрыть преступление, она перенесла тело ребенка в ванную, где расчленила его. Части тела женщина положила в печь, чтобы сжечь их. Полностью сжечь останки ей не удалось и тогда она засунула их в металлический 50-литровый бидон, который залила хлорным раствором и спрятала на территории двора своего дома. Их нашли следователи во время обыска.

Женщину обвинили по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего), она признала вину и ее заключили под стражу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в Краснодарский краевой суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.