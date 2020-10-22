Выручка торгов краснодарского аукциона MOST превысила 8 млн рублей

Краснодарский край

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Суммарная выручка торгов на аукционе современного искусства MOST, который состоялся в Краснодаре в октябре, превысила 8 млн рублей

Ведущим аукциона, который перенесли с апреля на октябрь, выступил тележурналист, продюсер и коллекционер Андрей Малахов. Он провел нестандартную презентацию лотов: снимал картины со стен, представлял их и делился личными историями, связанными с творчеством художников.

На аукционе было представлено в общей сложности 77 лотов от арт-группировки ЗИП, Людмилы Барониной, Владимира Мигачева, Анны Андржиевской, Ивана Коршунова, Андрея Скрипки, Нальби Бугашева, Ивана Серого, объединения Recycle Group и других авторов.

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Самым дорогим арт-объектом торгов стала работа «Триумф F1» краснодарского художника Дмитрия Котлярова. Запечатленный на холсте момент раскупоривания трех бутылок шампанского купили за 550 тыс. рублей, что превысило стартовую цену почти в десять раз. Пластиковая скрижаль Tablet of covenant арт-группы Recycle ушла с молотка за 470 тыс. рублей. За лот «Маржа с персиками» группировки ЗИП, которая в ироничном ключе обыграла известное полотно Валентина Серова, покупатель отдал 330 тыс. рублей.

25 из 77 лотов ушли с молотка за суммы, в разы превышающие изначальную оценку. В 2020 году доля проданных работ увеличилась до 84%, в 2019-м эта цифра была около 75%. В цеом выручка торгов побила рекорд прошлого года и превысила 8 млн рублей.

Смотрите фоторепортаж:

Авторы «Маржи с персиками» вместе с еще пятью художниками и коллекционером Валерием Неженцем направили весь свой гонорар на поддержку центра «Типография». Таким образом, прибыль аукциона составила 1,5 млн рублей.

«Организаций, подобных "Типографии" по мощности и известности, нет в российских регионах, кроме столичных. У этого центра уже культовый статус и все это — без копейки бюджетных средств. Это история про меценатство и филантропию, которая повторялась в Нью-Йорке, в Бильбао, Майами, Париже и Барселоне. И теперь такая история происходит в Краснодаре», — прокомментировал организатор аукциона и директор креативного агентства Ruport Роман Левицкий.

Андрей Малахов Аукционы Искусство Краснодар КЦ «Типография»

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