В Краснодаре снова эвакуировали посетителей нескольких ТЦ
В Краснодаре 11 сентября были эвакуированы посетители из ряда торговых центров
В 12:58 в инстаграме OZ МОЛЛ опубликовали пост о том, что торговый центр временно закрыт, а посетители были эвакуированы. Администрация ТЦ сообщила, что на пульт МЧС поступил сигнал об угрозе взрыва, на месте работают оперативные группы. Аналогичное сообщение об эвакуации было опубликовано и в сторис ТРК «СБС Мегамолл» в 12:37.
В социальных сетях опубликовали кадры, снятые в OZ МОЛЛ, на которых люди покидают торговый центр. Также появилось видео, как на улице на территории рядом с ТЦ стоит толпа людей, а среди них мужчина, который продолжает делаеть своему клиенту стрижку.
Интернет-пользователи также сообщили, что людей вывели из ТК «Центр Города». Администрация комплекса подтвердила порталу Юга.ру, что ээакуация действительно была, однако она длилась не дольше 10 минут. Сейчас торговый комплекс работает в штатном режиме.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру традиционно отказались официально комментировать произошедшее.
Ранее Юга.ру писали о том, что 1 сентября эвакуировали посетителей и персонал двух торгово-развлекательных центров Краснодара. За прошлый месяц торговые центры города неоднократно эвакуировали. Так, людей выводили из разных ТРЦ города 3, 4, 7, 13, 15 и 19 августа, а 22 августа была эвакуирована «МЕГА Адыгея-Кубань». При этом ни разу в силовых ведомствах ситуацию не комментировали.