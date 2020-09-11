В Краснодаре снова эвакуировали посетителей нескольких ТЦ

В 12:58 в инстаграме OZ МОЛЛ опубликовали пост о том, что торговый центр временно закрыт, а посетители были эвакуированы. Администрация ТЦ сообщила, что на пульт МЧС поступил сигнал об угрозе взрыва, на месте работают оперативные группы. Аналогичное сообщение об эвакуации было опубликовано и в сторис ТРК «СБС Мегамолл» в 12:37.

В социальных сетях опубликовали кадры, снятые в OZ МОЛЛ, на которых люди покидают торговый центр. Также появилось видео, как на улице на территории рядом с ТЦ стоит толпа людей, а среди них мужчина, который продолжает делаеть своему клиенту стрижку.

Интернет-пользователи также сообщили, что людей вывели из ТК «Центр Города». Администрация комплекса подтвердила порталу Юга.ру, что ээакуация действительно была, однако она длилась не дольше 10 минут. Сейчас торговый комплекс работает в штатном режиме.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру традиционно отказались официально комментировать произошедшее.