В Анапе предъявили обвинение мужчине, который напал с ножом на 12-летнюю девочку

Напомним, 18 августа в Анапе был задержан 28-летний житель ближнего зарубежья, который напал с ножом на 12-летнюю девочку в одном из дворов города-курорта.

По версии следствия, девочка шла с подругой шла в библиотеку в 12-м микрорайоне Анапы, когда на нее напал мужчина и ударил ножом по спине и животу, после чего скрылся. Очевидцы вызвали скорую, которая госпитализировала ребенка. В настоящий момент девочка по-прежнему находится в больнице.

Спустя некоторое время мужчина был задержан, против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетней).