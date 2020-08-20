В Анапе предъявили обвинение мужчине, который напал с ножом на 12-летнюю девочку

Краснодарский край

Распечатать

Следком Анапы 20 августа предъявил обвинение мужчине, которые ударил ножом ребенка

Напомним, 18 августа в Анапе был задержан 28-летний житель ближнего зарубежья, который напал с ножом на 12-летнюю девочку в одном из дворов города-курорта.

По версии следствия, девочка шла с подругой шла в библиотеку в 12-м микрорайоне Анапы, когда на нее напал мужчина и ударил ножом по спине и животу, после чего скрылся. Очевидцы вызвали скорую, которая госпитализировала ребенка. В настоящий момент девочка по-прежнему находится в больнице.

Спустя некоторое время мужчина был задержан, против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетней).

Читайте также:

Как сообщили 20 августа в СУ СКР по Краснодарскому краю, следственный отдел Анапы предъявил мужчине обвинение в покушении на убийство малолетней. По решению суда обвиняемый был заключен под стражу.

«В настоящее время следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, продолжаются. Устанавливается мотив преступления», — добавили в ведомстве.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в 2017 году в Ставрополе мужчина с ножом напал на школьника и отобрал телефон. А спустя два года мужчина с ножом напал на детей и учительницу на детской площадке.

Анапа Дети Покушение Преступления против детей Следственный комитет Суд Убийство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Анапе предъявили обвинение мужчине, который напал с ножом на 12-летнюю девочку
На Кубани за взятку в 300 тыс. рублей осудили бывшего следователя СК
В Сочи туристы нашли на пляже немецкую авиабомбу
В дикую природу Кавказа выпустили пару леопардов, обученных избегать людей
Тысячи медуз выбросило на берег Азовского моря
Футболист «Краснодара» Классон рассказал о травме и о том, чем занимался 450 дней без футбола

Лента новостей

Статьи

Каждый шаг имеет значение

«Пятёрочка» проводит благотворительный онлайн-марафон «Турбостарты»

Статьи Партнерский

Почему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления?

Интервью с Виталием Вороновым

Статьи Партнерский

Фриланс в законе

Всё самое важное о самозанятости в 9 карточках

Реклама на портале