В Анапе предъявили обвинение мужчине, который напал с ножом на 12-летнюю девочку
Следком Анапы 20 августа предъявил обвинение мужчине, которые ударил ножом ребенка
Напомним, 18 августа в Анапе был задержан 28-летний житель ближнего зарубежья, который напал с ножом на 12-летнюю девочку в одном из дворов города-курорта.
По версии следствия, девочка шла с подругой шла в библиотеку в 12-м микрорайоне Анапы, когда на нее напал мужчина и ударил ножом по спине и животу, после чего скрылся. Очевидцы вызвали скорую, которая госпитализировала ребенка. В настоящий момент девочка по-прежнему находится в больнице.
Спустя некоторое время мужчина был задержан, против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетней).
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Как сообщили 20 августа в СУ СКР по Краснодарскому краю, следственный отдел Анапы предъявил мужчине обвинение в покушении на убийство малолетней. По решению суда обвиняемый был заключен под стражу.
«В настоящее время следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, продолжаются. Устанавливается мотив преступления», — добавили в ведомстве.
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