В Краснодаре четвертый раз за месяц эвакуировали OZ МОЛЛ

Краснодарский край

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Из краснодарского торгово-развлекательного центра OZ МОЛЛ и еще трех ТЦ 15 августа эвакуировали людей

Сообщение о том, что из OZ МОЛЛ вывели посетителей и персонал, появилось около 14:00 в телеграм-каналах «Телетайп Краснодара» и «Туподар Краснодар».

Очевидец сообщил, что проводилась срочная эвакуация из-за угрозы взрыва. На другом видео слышен голос из громкоговорителя, который просит людей «по техническим причинам немедленно покинуть торговый центр».

UPD: По сообщениям в «Туподаре», к 15:00 также эвакуировали «СБС Мегамолл» и «Ашан», в 15:22 — «Галерею Краснодар».

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что не комментируют ситуацию.

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Отметим, что это четвертая эвакуация в OZ МОЛЛ за месяц. В прошлые разы это случалось 16 июля, 4 и 7 августа. В последнем случае людей вывели сразу из четырех торговых центров. В ведомствах тогда заявили, что не комментируют происходящее.

Кроме того, 3 августа проводилась эвакуация в ТК «МедиаПлаза», а 13 августа — в «Галерее Краснодар».

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