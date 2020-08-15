В Краснодаре четвертый раз за месяц эвакуировали OZ МОЛЛ

Из краснодарского торгово-развлекательного центра OZ МОЛЛ и еще трех ТЦ 15 августа эвакуировали людей

Сообщение о том, что из OZ МОЛЛ вывели посетителей и персонал, появилось около 14:00 в телеграм-каналах «Телетайп Краснодара» и «Туподар Краснодар».

Очевидец сообщил, что проводилась срочная эвакуация из-за угрозы взрыва. На другом видео слышен голос из громкоговорителя, который просит людей «по техническим причинам немедленно покинуть торговый центр».

UPD: По сообщениям в «Туподаре», к 15:00 также эвакуировали «СБС Мегамолл» и «Ашан», в 15:22 — «Галерею Краснодар».

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что не комментируют ситуацию.