В Краснодаре эвакуировали аэропорт

Днем в краснодарских пабликах начали появляться видео, на которых люди стоят возле аэропорта. Сообщалось, что пассажиров эвакуировали из-за сообщения о минировании, а на месте работали кинологи.

Позже пресс-служба международного аэропорта сообщила, что к 20:00 специалисты закончили проверку терминалов и воздушных судов. Посторонних и подозрительных предметов не нашли и аэропорт начал работать в штатном режиме. Все задержанные рейсы отправят в пункты назначения.

Напомним, в прошлый раз сообщение о минировании краснодарского аэропорта появилось 19 мая.