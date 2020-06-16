В Краснодаре эвакуировали аэропорт

Краснодарский край

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В Краснодаре 15 июня пассажиров аэропорта эвакуировали из-за сообщения о минировании

Днем в краснодарских пабликах начали появляться видео, на которых люди стоят возле аэропорта. Сообщалось, что пассажиров эвакуировали из-за сообщения о минировании, а на месте работали кинологи.

Позже пресс-служба международного аэропорта сообщила, что к 20:00 специалисты закончили проверку терминалов и воздушных судов. Посторонних и подозрительных предметов не нашли и аэропорт начал работать в штатном режиме. Все задержанные рейсы отправят в пункты назначения.

Напомним, в прошлый раз сообщение о минировании краснодарского аэропорта появилось 19 мая. 

Аэропорты Краснодар

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