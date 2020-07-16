Из трех торговых центров Краснодара эвакуировали людей

В Краснодаре днем 16 июля эвакуировали торговые центры в разных частях города

Днем 16 июля в краснодарских пабликах начали появляться сообщения об эвакуации ТРЦ в разных частях города — в «Галерее», «СБС Мегамолл» и OZ МОЛЛ.

В пресс-службе ТРЦ «Галерея Краснодар» порталу Юга.ру рассказали, что эвакуация проходит в штатном режиме, подробностей пока нет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что на месте работают специалисты. Более подробный комментарий ведомство пообещало дать позже.