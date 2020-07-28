МЧС продлило предупреждение по смерчам на Черноморском побережье Кубани

Краснодарский край

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В Краснодарском крае МЧС продлило до 30 июля экстренное предупреждение по смерчам

Напомним, накануне МЧС предупредило о смерчах на Черноморском побережье до 28 июля включительно. Утром 28 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю добавили, что в Сочи на участке Магри — Веселое опасность формирования смерчей сохранится до утра 30 июля.

При усилении ветра жителям и гостям курортов рекомендовали оставаться в помещениях и не выходить на улицу.

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Как писали Юга.ру, в начале недели на Кубани синоптики прогнозировали дожди и грозы. МЧС Кубани объявило в регионе экстренное предупреждение по непогоде. Кроме того, в Сочи ожидаются смерчи.

Краснодар Погода Черное море Штормовые предупреждения

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