Роспотребнадзор не выпускает лайнер «Князь Владимир» из Сочи

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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В компании «Черноморские круизы» 18 июля сообщили порталу Юга.ру, что Роспотребнадзор не выдал теплоходу разрешение на выход из порта Сочи

«Князь Владимир» — девятипалубный теплоход длиной 142 метра и шириной 21,9 метра. В высоту его надводная часть достигает 32 метров. Лайнер осуществляет круизное сообщение между Сочи и Крымом, в прошлом году маршрут лайнера продлили до Абхазии. О том, как работает лайнер, можно прочитать здесь.

В 2020 году с 1 марта по 31 октября «Князь Владимир» должен был совершить 35 рейсов, однако 22 марта из-за мер по борьбе с коронавирусом была остановлена.

Теплоход должен был выйти в море 19 июля. Однако 18 июля в компании «Черноморские круизы» сообщили, что Роспотребнадзор не выпускает лайнер из Сочи.

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«Судно полностью готово к выходу по нашему круизному маршруту. Мы ждем разрешения Роспотребнадзора, но санитарная служба его не выдает и не озвучивает причину невыдачи паспорта», — заявил гендиректор компании Виктор Глуховщенко.

Как сообщили в пресс-службе компании, туристам, которые оплатили, внесли предоплату или забронировали отмененные рейсы, предложат варианты по переносу отдыха.

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Напомним, на заседании оперштаба Краснодарского края власти решили открыть с 18 июля в регионе аквапарки, бассейны и библиотеки, возобновить тренировки в спортшколах и очные индивидуальные занятия для детей и подростков в учреждениях дополнительного образования.

При этом режим повышенной готовности на Кубани продлили до 3 августа.

Коронавирус Крым Курорты и туризм отдых Роспотребнадзор Сочи Судоходство

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