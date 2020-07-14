Рекламную кампанию краснодарского агентства Ruport признали лучшей на международном фестивале «Белый квадрат»

Напомним, в 2019 году Илона Маска пригласили на краснодарский бизнес-форум «Дело за малым!» с помощью билбордов, которые появились около офиса SpaceX в Калифорнии. На них была надпись «Kak tebe takoe?» и QR-код, ведущий на сайт-приглашение. Бизнесмен заметил билборды и в своем твиттере отреагировал на увиденное. Маск не смог присутствовать на форуме лично, но принял участие в телемосте.

9 июля 2020 года в Минске прошла церемония награждения лауреатов международного фестиваля «Белый квадрат». За кейс «Kak tebe takoe, Elon Mask?» краснодарские креативщики из агентства Ruport получили четыре золотых и две серебряных награды. Также бронзой жюри отметило «Delivery судьбы» — новогоднюю промо-акцию для сервиса доставки Delivery Club.

Из-за пандемии коронавируса церемония награждения проходила в онлайн-формате. После объявления основных результатов команду Ruport вывели в прямой эфир и отдали краснодарским участникам гран-при фестиваля.

«Выигрывать золото на "Белом квадрате" — это как грызть стекло, как говорил Илон Маск. Но получить Гран-при — это, пожалуй, как прожевать стекло и его проглотить», — поделился эмоциями креативных директор Николай Андреев.

Руководитель Ruport признался, что рад, что идеи компании и креативные концепции в очередной раз получили высокую оценку.