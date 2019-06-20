Краснодарское агентство Ruport победило на фестивале рекламы «Каннские львы»

Агентство представляли копирайтер Ксения Канцурова и дизайнер Александр Милюнас. В феврале они победили в российском отборочном туре фестиваля.

Креативный директор агентства Ruport Николай Андреев рассказал, что «Каннские львы» — это главный мировой фестиваль в области рекламы и дизайна.

«Канцурова и Александр Милюнас участвовали в категории "дизайн" номинации Young Lions. Это отдельная номинация для творческих специалистов моложе 28 лет. Сначала нужно было выиграть отборочный тур в своей стране. После победы в нем наши специалисты представили Россию в Каннах», — сказал креативный директор.

Андреев пояснил, что 19 июня проходил конкурс. Участникам дали бриф, и они должны были за день нарисовать по нему фирменный стиль и придумать дизайн. Результаты конкурса объявили 20 июня. Канцуровой и Милюнасу вручили золотые медали.