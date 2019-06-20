Краснодарское агентство Ruport победило на фестивале рекламы «Каннские львы»
Краснодарское креативное агентство Ruport 20 июня стало победителем на международном фестивале рекламы «Каннские львы»
Агентство представляли копирайтер Ксения Канцурова и дизайнер Александр Милюнас. В феврале они победили в российском отборочном туре фестиваля.
Креативный директор агентства Ruport Николай Андреев рассказал, что «Каннские львы» — это главный мировой фестиваль в области рекламы и дизайна.
«Канцурова и Александр Милюнас участвовали в категории "дизайн" номинации Young Lions. Это отдельная номинация для творческих специалистов моложе 28 лет. Сначала нужно было выиграть отборочный тур в своей стране. После победы в нем наши специалисты представили Россию в Каннах», — сказал креативный директор.
Андреев пояснил, что 19 июня проходил конкурс. Участникам дали бриф, и они должны были за день нарисовать по нему фирменный стиль и придумать дизайн. Результаты конкурса объявили 20 июня. Канцуровой и Милюнасу вручили золотые медали.
Агентство Ruport работает на рынке рекламной индустрии более 15 лет. Компания специализируется на разработке креативных идей, брендинге, аудио- и видеопродакшене и создании рекламы. В начале 2019 года креативное агентство Ruport объединилось с digital-агентством Rutorika. Теперь они работают под одним брендом Ruport.
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