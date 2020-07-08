МЧС Кубани предупредило о формировании смерчей на Черном море

По данным северо-кавказского гидрометцентра, до обеда 9 июля на участке Магри — Веселое могут формироваться смерчи над Черным морем. Жителям и гостям края рекомендовали при усилении ветра находиться в помещениях и контролировать детей. Если непогода застала на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий.

Также при ветре нельзя стоять возле линий электропередач, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.