Журналистку Светлану Прокопьеву приговорили к штрафу в полмиллиона рублей за статью про теракт в здании архангельского УФСБ
Второй западный окружной военный суд 6 июля признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в публичном оправдании терроризма
В ноябре 2018 года «Псковская лента новостей» опубликовала статью журналистки Светланы Прокопьевой «Репрессии для государства», в которой она анализировала, почему 17-летний парень устроил теракт в здании ФСБ в Архангельске. Этот текст также разбирался на радио псковского «Эха Москвы».
В материале Прокопьевой были усмотрены признаки возможного оправдания терроризма, в феврале 2019 года на нее завели уголовное дело, а оба СМИ были оштрафованы.
3 июля обвинение запросило для Прокопьевой шесть лет колонии общего режима, а также запрет на журналистскую деятельность в течение четырех лет.
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После этого возле здания ФСБ в Москве прошел пикет в поддержку журналистки, в нем в том числе принял участие бывший главный редактор портала Юга.ру Артем Беседин. Совет по правам человека был возмущен требованием прокуратуры. Там заявили, что считают уголовное дело против Прокопьевой абсурдным.
6 июля судья Андрей Морозов на выездном заседании Второго западного окружного военного суда зачитал обвинительный приговор журналистке. Прокопьеву признали виновной в публичном оправдании терроризма и приговорили к штрафу в 500 тыс. рублей.
Журналистка останется под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу. Защита Прокопьевой собирается обжаловать приговор, сообщил RT.