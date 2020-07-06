Журналистку Светлану Прокопьеву приговорили к штрафу в полмиллиона рублей за статью про теракт в здании архангельского УФСБ

В ноябре 2018 года «Псковская лента новостей» опубликовала статью журналистки Светланы Прокопьевой «Репрессии для государства», в которой она анализировала, почему 17-летний парень устроил теракт в здании ФСБ в Архангельске. Этот текст также разбирался на радио псковского «Эха Москвы».

В материале Прокопьевой были усмотрены признаки возможного оправдания терроризма, в феврале 2019 года на нее завели уголовное дело, а оба СМИ были оштрафованы.