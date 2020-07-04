Совет по правам человека России возмутился требованием прокуратуры назначить шесть лет колонии журналистке Светлане Прокопьевой
3 июля прокуратура запросила для журналистки Светланы Прокопьевой шесть лет тюрьмы. Ранее девушка стала автором материала, в котором рассуждала о мотивах поступка 17-летнего террориста
С чего все началось? В ноябре 2018 года «Псковская лента новостей» опубликовала статью Прокопьевой «Репрессии для государства». Ранее этот же текст стал темой обсуждения на псковском радио «Эха Москвы». В материале журналистка анализировала причины поступка 17-летнего парня, который 31 октября устроил теракт в здании архангельского ФСБ. В результате погиб он сам, а трое сотрудников ФСБ получили ранения.
Через месяц стало известно, что в тексте Прокопьевой усмотрели признаки возможного оправдания терроризма. В итоге оба СМИ оштрафовали, а в феврале 2019 года на Прокопьеву завели уголовное дело.
В октябре того же года ряд СМИ поддержали журналистку и опубликовали ее открытое письмо. Прокопьева напомнила в нем о том, что происходила накануне взрыва:
«За несколько секунд до того он оставил предсмертную записку в телеграме. Он написал, что идет на самоподрыв, потому что "ФСБ ****** [оборзела], фабрикует дела и пытает людей"».
По мнению журналистки, уголовное дело начали из-за того, что она возложила ответственность за архангельский взрыв на самих «силовиков». В письме Прокопьева отметила, что энергия протеста выходит в «общественно-опасное русло» из-за того, что «жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан». Девушка сказала, что будущий подрывник вырос как часть поколения, которое находится в атмосфере недоверия к государству и ощущения того, что в стране не осталось законных способов выразить свою позицию. Журналистка добавила, что не оправдывала терроризм, а анализировала причины теракта.
Почему о деле Прокопьевой заговорили сейчас? 3 июля 2020 года прокуратура запросила для Прокопьевой шесть лет колонии общего режима. Также обвинение потребовало запретить девушке заниматься журналистикой в течение четырех лет. В этот же день в Москве возле здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты в поддержку Прокопьевой и свободы слова. Полицейские задержали пикетирующих журналистов, среди них оказался экс-главред портала Юга.ру Артем Беседин, который сейчас работает редактором «Таких дел».
Позже задержанных отпустили, в отношении части из них составили протоколы о нарушении правил митингов и пикетов, сообщала «Медуза». В отношении Беседина тоже планируют составить протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения пикета).
Как отреагировал Совет по правам человека России? 3 июля СПЧ выпустил заявление по делу Прокопьевой. Член совета, глава Союза журналистов Москвы и главный редактор «Московского Комсомольца» Павел Гусев сообщил, что комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека возмущена требованием прокуратуры и считает уголовное дело против нее абсурдным:
«На тему мотивации террористов, зарождения терроризма, как явления, написаны сотни книг. Попытки разобраться в их мотивах не делают людей соучастниками преступления. Прокопьева никак не высказывалась в поддержку поступка Жлобицкого [парня, который совершил теракт — Юга.ру]».
Автор заявления добавил, что прокуратуре следовало отказаться от обвинения и закрыть дело, «которое находится на контроле у международного сообщества»:
«Вместо этого — совершенно абсурдные требования огромного уголовного срока при полном отсутствии состава преступления».