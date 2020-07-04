Совет по правам человека России возмутился требованием прокуратуры назначить шесть лет колонии журналистке Светлане Прокопьевой

3 июля прокуратура запросила для журналистки Светланы Прокопьевой шесть лет тюрьмы. Ранее девушка стала автором материала, в котором рассуждала о мотивах поступка 17-летнего террориста

С чего все началось? В ноябре 2018 года «Псковская лента новостей» опубликовала статью Прокопьевой «Репрессии для государства». Ранее этот же текст стал темой обсуждения на псковском радио «Эха Москвы». В материале журналистка анализировала причины поступка 17-летнего парня, который 31 октября устроил теракт в здании архангельского ФСБ. В результате погиб он сам, а трое сотрудников ФСБ получили ранения.

Через месяц стало известно, что в тексте Прокопьевой усмотрели признаки возможного оправдания терроризма. В итоге оба СМИ оштрафовали, а в феврале 2019 года на Прокопьеву завели уголовное дело.

В октябре того же года ряд СМИ поддержали журналистку и опубликовали ее открытое письмо. Прокопьева напомнила в нем о том, что происходила накануне взрыва:

«За несколько секунд до того он оставил предсмертную записку в телеграме. Он написал, что идет на самоподрыв, потому что "ФСБ ****** [оборзела], фабрикует дела и пытает людей"».

По мнению журналистки, уголовное дело начали из-за того, что она возложила ответственность за архангельский взрыв на самих «силовиков». В письме Прокопьева отметила, что энергия протеста выходит в «общественно-опасное русло» из-за того, что «жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан». Девушка сказала, что будущий подрывник вырос как часть поколения, которое находится в атмосфере недоверия к государству и ощущения того, что в стране не осталось законных способов выразить свою позицию. Журналистка добавила, что не оправдывала терроризм, а анализировала причины теракта.