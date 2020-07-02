В Крыму нашли зуб носорога и фалангу саблезубого тигра возрастом не менее 1,5 млн лет
2 июля стало известно, что в пещере Таврида в Крыму нашли новые останки древних животных
Напомним, карстовую пещеру нашли при строительстве трассы «Таврида» в июле 2018 года. Во время первых исследований в пещере обнаружили кости оленей, носорогов, козлов и мастодонтов — предков мамонтов. Галереи могли быть логовом древнего хищника, который затаскивал добычу внутрь.
Позже внутри нашли останки древнего огромного страуса, саблезубого котенка и медведей. Ученые отмечали что кости находились законсервированными под землей более 1,5 млн лет. Также в пещере лежали кости волков. В июне 2020 года специалисты рассказали об обнаружении 400 новых ходов в пещере. Общая разведанная длина составила 1,7-1,8 км.
2 июля стало известно о других находках в пещере. Во время исследования крымские ученые, а также специалисты из Москвы и Екатеринбурга нашли зуб и ребро молодой особи носорога стефаноринуса.
«Это двурогий носорог, похожий на современного африканского, около 2 метров высотой и 3,5 метра в длину. Кроме костей носорога мы нашли рог крупной антилопы. Возможно, это вид, которого мы ранее в пещере не находили. Есть кости быков, фаланга саблезубого тигра гомотерия», — рассказал ведущий методист зоологического музея Крымского федерального университета Дмитрий Старцев.
Сейчас исследования ведут на пути к логову. Специалисты отметили, что помимо крупных находок обнаружили там кости мелких позвоночных. По словам старшего научного сотрудника лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрия Гимранова, найденные кости белок говорят о том, что ранее в этом месте был лес.
«Нам очень повезло, что пещера Таврида включает костные останки всех групп позвоночных, в других пещерах такой широкий спектр позвоночных не встречается», — цитирует его ТАСС.
Возраст находок составляет 1,5 — 1,8 млн лет.