В Крыму нашли зуб носорога и фалангу саблезубого тигра возрастом не менее 1,5 млн лет

Напомним, карстовую пещеру нашли при строительстве трассы «Таврида» в июле 2018 года. Во время первых исследований в пещере обнаружили кости оленей, носорогов, козлов и мастодонтов — предков мамонтов. Галереи могли быть логовом древнего хищника, который затаскивал добычу внутрь.

Позже внутри нашли останки древнего огромного страуса, саблезубого котенка и медведей. Ученые отмечали что кости находились законсервированными под землей более 1,5 млн лет. Также в пещере лежали кости волков. В июне 2020 года специалисты рассказали об обнаружении 400 новых ходов в пещере. Общая разведанная длина составила 1,7-1,8 км.

2 июля стало известно о других находках в пещере. Во время исследования крымские ученые, а также специалисты из Москвы и Екатеринбурга нашли зуб и ребро молодой особи носорога стефаноринуса.