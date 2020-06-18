В пещере «Таврида» в Крыму нашли еще 400 метров новых галерей и ходов

Карстовую пещеру нашли при строительстве трассы «Таврида» в июле 2018 года. В том же месяце во время исследования в пещере обнаружили кости мастодонтов — предков мамонтов, а также оленей, носорогов и козлов. Ученые предположили, что пещера была логовом древнего хищника, который затаскивал добычу внутрь. Тогда находку назвали одним из крупнейших в мире скоплением костей животных доледникового периода.

Позже в пещере нашли останки древнего страуса высотой до 3,5 метров, саблезубого котенка, лис и медведей. Ученые отметили, что они пролежали законсервированными под землей более 1,5 млн лет. Также в пещере находились кости волков.