В пещере «Таврида» в Крыму нашли еще 400 метров новых галерей и ходов

Крым

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17 июня специалист совета Российского союза спелеологов рассказал о длине пещеры «Таврида» в Крыму

Карстовую пещеру нашли при строительстве трассы «Таврида» в июле 2018 года. В том же месяце во время исследования в пещере обнаружили кости мастодонтов — предков мамонтов, а также оленей, носорогов и козлов. Ученые предположили, что пещера была логовом древнего хищника, который затаскивал добычу внутрь. Тогда находку назвали одним из крупнейших в мире скоплением костей животных доледникового периода.

Позже в пещере нашли останки древнего страуса высотой до 3,5 метров, саблезубого котенка, лис и медведей. Ученые отметили, что они пролежали законсервированными под землей более 1,5 млн лет. Также в пещере находились кости волков.

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17 июня 2020 года стало известно, что в ходе изучения карстовой полости ученые нашли новые галереи, уходящие от основного входа в пещеру. Протяженность открытых ходов составила 400 метров. Общая же длина всех известных сейчас галерей — 1,7-1,8 км.

«Пещера продолжается во все стороны. Она лабиринтового типа, мы нашли только его часть… Еще нашли "второй этаж" — один из ходов был разветвлен. Ранее мы не знали, что в ней есть ярусная структура», — рассказал председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского Федерального университета (КФУ) Геннадий Самохин.

Специалист добавил, что пещера уже достаточно проветрилась, поэтому проводить исследования в ней теперь более безопасно. В ходе работы ученые используют газоанализаторы (устройства, которые определяют состав воздуха), написало РИА «Новости».

Археология Дороги пещеры

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