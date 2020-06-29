В России началась еще одна сокращенная неделя

Краснодарский край, Вся Россия

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В Роструде 29 июня напомнили, что в связи с голосованием по поправкам в Конституцию у россиян в среду, 1 июля, будет выходной

Напомним, в России 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию, которое инициировал президент Владимир Путин. Юга.ру писали, как началось голосование в Адыгее, а также сколько денег кубанскому избиркому выделили на проведение этой процедуры.

Из-за пандемии коронавируса голосование стали проводить не только в помещениях, но и на открытом воздухе. Подборку из соцсетей о том, как прошел первый день голосования в Краснодарском крае на лавочках возле подъезда, детских площадках, в палатках и спортзалах можно посмотреть здесь.

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Основной день голосования по поправкам назначили на 1 июля. В Роструде напомнили, что в связи с тем, что этот день объявлен выходным, неделя с 29 июня по 5 июля будет сокращенной — среда в России будет нерабочим днем, написал RT.

Телеканал «360» уточнил, что в случае выхода на работу 1 июля, он должен быть оплачен в двойном размере. За работу в этот день сотрудник также может попросить день отгула позже. Однако отпуск на этот день не продлевается, подчеркнули в Роструде.

Напомним, одна из поправок подразумевает обнуление президентских сроков Владимира Путина. Такую поправку предложила добавить в Конституцию депутат Госдумы Валентина Терешкова, а Конституционный суд счел это законным.

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