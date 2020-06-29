В России началась еще одна сокращенная неделя

В Роструде 29 июня напомнили, что в связи с голосованием по поправкам в Конституцию у россиян в среду, 1 июля, будет выходной

Напомним, в России 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию, которое инициировал президент Владимир Путин. Юга.ру писали, как началось голосование в Адыгее, а также сколько денег кубанскому избиркому выделили на проведение этой процедуры.

Из-за пандемии коронавируса голосование стали проводить не только в помещениях, но и на открытом воздухе. Подборку из соцсетей о том, как прошел первый день голосования в Краснодарском крае на лавочках возле подъезда, детских площадках, в палатках и спортзалах можно посмотреть здесь.