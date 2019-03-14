В Краснодаре для обсуждения нового генплана с общественностью запустили сайт

Краснодарский край

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Разработчики нового Генерального плана Краснодара запустили официальный сайт проекта, который будет знакомить с этапами разработки документа

Об этом стало известно на встрече в мэрии города с участием руководства «НИИ Перспективного Градостроительства» (г. Санкт-Петербург), который занимается разработкой генплана.

Сайт генплан-краснодар.рф будет знакомить с основными этапами разработки документа, промежуточными и итоговыми материалами. По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, сайт запущен в том числе для открытого обсуждения каждого из 10 этапов.

«Важно, чтобы на каждом этапе проходило открытое обсуждение — для этого, в том числе, запущен специальный сайт. Чтобы мы не повторили предыдущий опыт, когда подготовленные изменения в генплан вышли на общественные обсуждения на финальной стадии, по ним было много замечаний и дальше дело не пошло, предлагаемые корректировки отклонили», — сказал Первышов.

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Так, на сайте создан отдельный раздел, посвященный обсуждению документа. Там будут публиковаться и экспертные мнения, и комментарии общественности. Там же будут обсуждаться спорные вопросы, которые будут возникать в процессе подготовки генплана.

«Сегодня нам важно выстроить всю работу максимально открыто. Таким образом к заключительному этапу мы снимем все возникающие вопросы, получим согласованный документ, который бы учитывал мнения и оценки экспертного сообщества, жителей города, чтобы новый генплан у нас был по-настоящему "документом общественного согласия"», — отметил мэр.

Как сообщали Юга.ру, в последний раз генплан принимался в Краснодаре в 2012 году, он разрабатывался в 2007-2009 годах, на основе данных 2007 года. Публичные слушания по изменению генплана Краснодара стартовали в ноябре 2016 года. Проект изменений представили губернатору в декабре того же года, однако он не принял корректировки, так как они не в полной мере соответствовали требованиям жителей. После этого генплан отправили на доработку.

Концепцию нового генплана Краснодара планируют представить в июле. В документе планируется учесть проекты развития города, в том числе Краснодарской агломерации и улично-дорожной сети, Стратегию Краснодара — 2030, предмета охраны исторического центра кубанской столицы. 

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