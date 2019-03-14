В Краснодаре для обсуждения нового генплана с общественностью запустили сайт

Разработчики нового Генерального плана Краснодара запустили официальный сайт проекта, который будет знакомить с этапами разработки документа

Об этом стало известно на встрече в мэрии города с участием руководства «НИИ Перспективного Градостроительства» (г. Санкт-Петербург), который занимается разработкой генплана.

Сайт генплан-краснодар.рф будет знакомить с основными этапами разработки документа, промежуточными и итоговыми материалами. По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, сайт запущен в том числе для открытого обсуждения каждого из 10 этапов.

«Важно, чтобы на каждом этапе проходило открытое обсуждение — для этого, в том числе, запущен специальный сайт. Чтобы мы не повторили предыдущий опыт, когда подготовленные изменения в генплан вышли на общественные обсуждения на финальной стадии, по ним было много замечаний и дальше дело не пошло, предлагаемые корректировки отклонили», — сказал Первышов.