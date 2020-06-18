В Майкопе осудили сотрудника ФСБ, который фиктивно работал в вузе и не закрывал казино
В Майкопе вступил в силу приговор бывшему сотруднику ФСБ Кубани, которого осудили за мошенничество и злоупотребление полномочиями
Суд установил, что бывший сотрудник УФСБ России по Краснодарскому краю получал зарплату преподавателя в филиале Адыгейского государственного университета в Белореченске, при этом не работал там. Известно, что в 2011 он попросил фиктивно устроить его для получения юридического стажа. Директор филиала испугался негативных действий со стороны сотрудника ведомства и распорядился принять его на работу преподавателем кафедры гуманитарных и правовых дисциплин на полставки.
В 2013-м сотрудник стал старшим преподавателем и вплоть до увольнения в 2019 году он получал зарплату. Ущрб составил 646 тыс. рублей. О произошедшем стало известно во время масштабной проверке по выдаче поддельных дипломов.
Кроме того, мужчина не закрывал подпольное казино в Белореченске, о котором знал. В тексте приговора говорится, что экс-сотрудник нарушил закон, чтобы «продемонстрировать свою значимость из личной заинтересованности в поддержании дружеских отношений с владельцем незаконного бизнеса».
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Экс-сотрудника признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Он признал вину и полностью возместил ущерб АГУ. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Кроме того, ему на один год запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в государственных и муниципальных органах.
По данным «Коммерсанта», приговор не обжаловали и он вступил в силу. При назначении наказания суд учел положительную служебную характеристику сотрудника, грамоту президента РФ, ведомственные медали и иные знаки отличия. Кроме того, на его иждивении находятся трое малолетних детей.
Напомним, бывшего сотрудника арестовали и отправили в СИЗО в мае 2019 года. В июле его перевели под домашний арест, а с января до вступления приговора в силу он находился под подпиской о невыезде.
Как сообщали Юга.ру, 4 апреля 2019-го Следственный комитет сообщил, что против трех секретарей приемной комиссии Белореченского филиала Адыгейского госуниверситета завели уголовные дела за взяточничество.
По версии следствия, секретари предлагали абитуриентам оформить документы о зачислении задним числом без вступительных экзаменов. За это они просили деньги для должностных лиц и преподавателей. Позже суд арестовал секретарей и директора филиала.