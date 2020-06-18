В Майкопе осудили сотрудника ФСБ, который фиктивно работал в вузе и не закрывал казино

В Майкопе вступил в силу приговор бывшему сотруднику ФСБ Кубани, которого осудили за мошенничество и злоупотребление полномочиями

Суд установил, что бывший сотрудник УФСБ России по Краснодарскому краю получал зарплату преподавателя в филиале Адыгейского государственного университета в Белореченске, при этом не работал там. Известно, что в 2011 он попросил фиктивно устроить его для получения юридического стажа. Директор филиала испугался негативных действий со стороны сотрудника ведомства и распорядился принять его на работу преподавателем кафедры гуманитарных и правовых дисциплин на полставки.

В 2013-м сотрудник стал старшим преподавателем и вплоть до увольнения в 2019 году он получал зарплату. Ущрб составил 646 тыс. рублей. О произошедшем стало известно во время масштабной проверке по выдаче поддельных дипломов.

Кроме того, мужчина не закрывал подпольное казино в Белореченске, о котором знал. В тексте приговора говорится, что экс-сотрудник нарушил закон, чтобы «продемонстрировать свою значимость из личной заинтересованности в поддержании дружеских отношений с владельцем незаконного бизнеса».