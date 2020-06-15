В краснодарской «Типографии» пройдет первая посткарантинная выставка

Первым мероприятием после карантина в центре современного искусства станет выставка художницы Елены Колесниковой «Кооператив "Восход"».

«Кооператив "Восход"» — проект, посвященный специфическим для постсоветского пространства районам — жилым гаражным кооперативам. Больше года художница и архитекторка исследовала их архитектуру и устройство, в которых отражаются социальные процессы, происходящие во всех современных городах, — урбанизация, миграция, неравное распределение доходов, безработица.

Центральный объект выставки — инсталляция, представляющая собой двухэтажный гараж. Его дополняют видео с видами гаражных кооперативов, интервью с их жителями, архитектурные рисунки и поп-ап открытки, сообщил центр на своей странице во «ВКонтакте».