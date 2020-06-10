На Кубани адвокат предложил за взятку помочь знакомому получить адвокатский статус, его объявили в розыск

По версии следствия, не позднее апреля 37-летний Роман Корсуворов и его помощник решили похитить деньги своего знакомого, предложив ему помощь в сдаче экзамена для получения статуса адвоката.

Корсуворов рассказал знакомому, что у него есть связи в Краснодарской краевой коллегии адвокатов, и за 350 тыс. рублей он якобы сможет договориться о положительной оценке на экзамене. Второй подозреваемый должен был помочь знакомому в сборе документов.