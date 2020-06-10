На Кубани адвокат предложил за взятку помочь знакомому получить адвокатский статус, его объявили в розыск
Подозреваемого в мошенничестве члена Краснодарской краевой коллегии адвокатов Романа Корсуворова 10 июня объявили в федеральный розыск
По версии следствия, не позднее апреля 37-летний Роман Корсуворов и его помощник решили похитить деньги своего знакомого, предложив ему помощь в сдаче экзамена для получения статуса адвоката.
Корсуворов рассказал знакомому, что у него есть связи в Краснодарской краевой коллегии адвокатов, и за 350 тыс. рублей он якобы сможет договориться о положительной оценке на экзамене. Второй подозреваемый должен был помочь знакомому в сборе документов.
Мужчина согласился, после чего уведомил следователей о действиях своих знакомых.
Около одного из кафе Новороссийска 23 мая злоумышленники встретились с мужчиной, чтобы получить от него деньги. Там их встретили оперативные сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Корсуворову удалось скрыться, мужчину объявили в федеральный розыск.
Глава следкома Кубани Вадим Бугаенко возбудил против Романа Корсуворова и его помощника уголовное дело по ч.3 ст.30 УК РФ (Покушением на преступление) и ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Следователи устанавливают обстоятельства преступления и другие возможные эпизоды незаконной деятельности мужчин. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении адвоката Романа Корсуворова, следствие просит сообщить по телефону 8(861)761-43-07.
Из открытых источников известно, что адвокат Роман Корсуворов — потомственный офицер пограничных войск, предприниматель. Мужчина женат, у него есть дети.
Напомним, в середине мая на Кубани объявили в розыск местного жителя, которого подозревают в убийстве, позже был объявлен в розыск сотрудник ДПС, подозреваемый во взяточничестве.
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