«Испытал внутренний протест». Галицкий попросил не использовать его имя в политических целях
Бизнесмен, владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий 23 мая прокомментировал появление аккаунтов, призывающих голосовать за него
Накануне в краснодарских соцсетях появились десятки однообразных аккаунтов «За Галицкого», которые призывали поддержать выдвижение Сергея Галицкого на выборах. На это обратил внимание паблик «Туподар».
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Утром 23 мая Галицкий прокомментировал информацию в соцсетях, где его имя «используется в призывах участвовать во всевозможных выборах». Портал Юга.ру получил текст заявления бизнесмена через его представителя.
«Люди, которые это делают, должны понять следующее: я неоднократно заявлял и заявляю об отсутствии планов заниматься политической деятельностью в какой-либо форме. И когда меня к этому призывают, они пробуют решить, чем мне заниматься в жизни», — говорится в заявлении.
Он признался, что раньше игнорировал такие действия, но на этот раз испытал внутренний протест, тем более в нынешние сложные времена.
Галицкий призвал поддержать губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, чтобы сделать край «еще более процветающим и комфортным для жизни». Бизнесмен также «настоятельно попросил» не использовать его имя в политических целях.
«Люди, которые это делают, поступают безответственно и деструктивно», — заключил он.
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Ранее Юга.ру неоднократно писали об отношении Сергея Галицкого к своей роли в политике. В 2011 году основатель сети «Магнит» заявил, что пойти в политику ему мешает профессионализм и отсутствие интереса. В канун выборов президента 2018 года Галицкого ожидали увидеть в числе кандидатов, но он отказался баллотироваться. В 2019 году, после ухода из «Магнита» бизнесмен повторил, что не собирается идти во власть, и рассказал, что самая большая должность, которую он хотел был занимать до конца жизни, — это президент ФК «Краснодар».