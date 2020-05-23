Накануне в краснодарских соцсетях появились десятки однообразных аккаунтов «За Галицкого», которые призывали поддержать выдвижение Сергея Галицкого на выборах. На это обратил внимание паблик «Туподар» .

Утром 23 мая Галицкий прокомментировал информацию в соцсетях, где его имя «используется в призывах участвовать во всевозможных выборах». Портал Юга.ру получил текст заявления бизнесмена через его представителя.

«Люди, которые это делают, должны понять следующее: я неоднократно заявлял и заявляю об отсутствии планов заниматься политической деятельностью в какой-либо форме. И когда меня к этому призывают, они пробуют решить, чем мне заниматься в жизни», — говорится в заявлении.

Он признался, что раньше игнорировал такие действия, но на этот раз испытал внутренний протест, тем более в нынешние сложные времена.

Галицкий призвал поддержать губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, чтобы сделать край «еще более процветающим и комфортным для жизни». Бизнесмен также «настоятельно попросил» не использовать его имя в политических целях.

«Люди, которые это делают, поступают безответственно и деструктивно», — заключил он.