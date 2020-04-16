Галицкий поднялся на 29 место в списке Forbes и разделил его с Дуровым

Краснодарский край

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Бизнес-журнал Forbes в апреле опубликовал рейтинг богатейших российских миллиардеров. В него вошел бизнесмен Сергей Галицкий

По данным на март 2020 года Сергей Галицкий с 3,4 млрд долларов оказался на 29-м месте в списке Forbes. Владелец Telegram Павел Дуров занял эту же строчку. Годом ранее Галицкий занимал 32 место с 3,5 млрд долларов.

Лидерами в рейтинге самых богатых бизнесменов России стали Владимир Потанин (19,7 млрд долларов), Владимир Лисин (18,1 млрд долларов) и Леонид Михельсон (17,1 млрд долларов).

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Напомним, в годовом рейтинге российских миллиардеров 2018 года основатель сети «Магнит» и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий занимал 28-е место с капиталом 4 млрд долларов. В 2017-м бизнесме занимал 18-ю строчку, его состояние оценивалось в 6,8 млрд долларов.

Бизнес-сообщество Краснодар Рейтинги Сергей Галицкий

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