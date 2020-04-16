Галицкий поднялся на 29 место в списке Forbes и разделил его с Дуровым

Напомним, в годовом рейтинге российских миллиардеров 2018 года основатель сети «Магнит» и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий занимал 28-е место с капиталом 4 млрд долларов. В 2017-м бизнесме занимал 18-ю строчку, его состояние оценивалось в 6,8 млрд долларов.

По данным на март 2020 года Сергей Галицкий с 3,4 млрд долларов оказался на 29-м месте в списке Forbes . Владелец Telegram Павел Дуров занял эту же строчку. Годом ранее Галицкий занимал 32 место с 3,5 млрд долларов.

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