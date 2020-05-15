В Краснодаре трое парней напали на мужчину и угнали его машину

В полиции Краснодара рассказали о расследовании уголовного дела о том, как в мае трое приезжих совершили разбойное нападение на молодого человека

В полицию Краснодара обратился 28-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что на парковке торгового центра на улице Артюшкова к нему подошли трое незнакомцев. Они стали угрожать ему ножом и потребовали отдать машину. Парень отказался, после чего молодые люди вытолкнули его из салона «люксового автомобиля» и уехали на нем.

После нападения сотрудники ДПС начали искать злоумышленников в районе жилого массива на улице Сочинской. Подозреваемых задержали, ими оказались трое жителей Чечни 21 и 22 лет. Задержанные отказались от дачи показаний.

Установлено, что приезжие проживали в Краснодаре в съемном доме. Двух из них ранее уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления, сообщили 15 мая в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой), их заключили под стражу. Парням грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в середине декабря у жителя Краснодара с помощью эвакуатора украли BMW. В конце того же месяца в краевом центре 18-летний парень угнал машину, а потом попал на ней в ДТП.