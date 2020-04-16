На жителя Северной Осетии завели уголовное дело из-за фейка о коронавирусе
Во Владикавказе Следственный комитет завел уголовное дело в отношении мужчины за распространение двух видеороликов с фейковой информацией о коронавирусе
6 апреля 38-летней житель Владикавказа опубликовал в соцсетях две видеозаписи с информацией о том, что меры, принимаемые местными властями по защите населения от коронавируса, надуманны.
Следственный комитет пишет, что мужчина «призывал население республики к неподчинению и нарушению режима самоизоляци».
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 207.1 (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).
Назначен ряд экспертиз, а также проводятся необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Действиям мужчины будет дана надлежащая правовая оценка, расследование уголовного дела продолжается, сообщили 15 апреля в пресс-службе СК РФ по Республике Северная Осетия — Алания.
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Как отмечает издание «Медиазона», это уже десятое уголовное дело в России, возбужденное по данной статье.
Юга.ру писали о том, что на Кубани 15 апреля привлекли к административной ответственности женщину за фейк о коронавирусе — 42-летнюю жительницу Белореченского района оштрафовали на 30 тыс. рублей.