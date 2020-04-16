На жителя Северной Осетии завели уголовное дело из-за фейка о коронавирусе

Во Владикавказе Следственный комитет завел уголовное дело в отношении мужчины за распространение двух видеороликов с фейковой информацией о коронавирусе

6 апреля 38-летней житель Владикавказа опубликовал в соцсетях две видеозаписи с информацией о том, что меры, принимаемые местными властями по защите населения от коронавируса, надуманны.

Следственный комитет пишет, что мужчина «призывал население республики к неподчинению и нарушению режима самоизоляци».