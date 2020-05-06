У Илона Маска и певицы Граймс родился сын. Они назвали его X Æ A-12

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Канадская певица Граймс 6 мая объяснила, почему они с Илоном Маском назвали новорожденного сына X Æ A-12

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск 4 мая в своем твиттер-аккаунте сообщил о том, что у него родился ребенок, и опубликовал несколько фотографий новорожденного.

«Мама и ребенок в порядке», — написал Маск. Отвечая на вопросы пользователей, он написал, что это мальчик и его зовут X Æ A-12 Musk.

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Как отмечает Meduza, других детей Маска зовут Дамиан, Гриффин, Ксавье, Саксон и Кай. А его первый сын, Невада Александр Маск, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти. Это дети от первого брака с Жюстин Уилсон, сообщил телеканал «360».

У певицы Граймс это первый ребенок. 6 мая она объяснила в своем твиттер-аккаунте выбор имени для сына. Оказывается, в сочетании букв и цифр зашифровано несколько значений.

  • X — неизвестная переменная;
  • Æ — так на эльфийском пишется AI, то есть artificial intelligence (искусственный интеллект и любовь);
  • A-12 — в честь американского самолета-разведчика Lockheed A-12, предшественника Lockheed SR-71 Blackbird, любимого самолета Граймс и Маска. Граймс вместо SR-71 написала SR-17, но Маск ее поправил;
  • Кроме того, «A» — отсылка к любимой песне Граймс Archangel;
  • А «X» — отсылка к символу 2020 года по китайскому гороскопу, белой металлической крысе.

Meduza пишет, что, вероятно, имя сына Граймс и Маска читается как «Икс Эш Архангел Маск», либо «Саша Архангел».

Как писали Юга.ру, американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск выступил 18 октября на краснодарском форуме «Дело за малым». Маска пригласили на форум с помощью билбордов, которые появились около офиса SpaceX в Калифорнии. На них была надпись «Kak tebe takoe?» и QR-код, ведущий на сайт-приглашение. Кроме того, в прошлом году Илон Маск заявил, что собирается отправить на МКС коноплю, а 30 января 2020 года он разбогател за час на 2,3 млрд долларов.

Дети Илон Маск

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