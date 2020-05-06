Канадская певица Граймс 6 мая объяснила, почему они с Илоном Маском назвали новорожденного сына X Æ A-12

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск 4 мая в своем твиттер-аккаунте сообщил о том, что у него родился ребенок, и опубликовал несколько фотографий новорожденного.

«Мама и ребенок в порядке», — написал Маск. Отвечая на вопросы пользователей, он написал, что это мальчик и его зовут X Æ A-12 Musk.

Как отмечает Meduza, других детей Маска зовут Дамиан, Гриффин, Ксавье, Саксон и Кай. А его первый сын, Невада Александр Маск, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти. Это дети от первого брака с Жюстин Уилсон, сообщил телеканал «360».

У певицы Граймс это первый ребенок. 6 мая она объяснила в своем твиттер-аккаунте выбор имени для сына. Оказывается, в сочетании букв и цифр зашифровано несколько значений.

X — неизвестная переменная;

Æ — так на эльфийском пишется AI, то есть artificial intelligence (искусственный интеллект и любовь);

A-12 — в честь американского самолета-разведчика Lockheed A-12, предшественника Lockheed SR-71 Blackbird, любимого самолета Граймс и Маска. Граймс вместо SR-71 написала SR-17, но Маск ее поправил;

Кроме того, «A» — отсылка к любимой песне Граймс Archangel;

А «X» — отсылка к символу 2020 года по китайскому гороскопу, белой металлической крысе.

â¢X, the unknown variable âï¸

â¢Ã, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

â¢A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent ������

+

(A=Archangel, my favorite song)

(âï¸������ metal rat) — ê§ à¼ Gâiêªâes à¼ê§ ������������������ å°ä»å¥³ (@Grimezsz) May 6, 2020

Meduza пишет, что, вероятно, имя сына Граймс и Маска читается как «Икс Эш Архангел Маск», либо «Саша Архангел».