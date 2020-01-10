Порфирий, Сентябрина и Посейдон. Как в 2019 году россияне называли детей

По данным на сайте ведомства, самыми необычными именами для мальчиков, которые были зарегистрированы в ЗАГС в 2019 году, стали Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. Рейтинг редких женских имен возглавили Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.

Чаще всего россияне выбирали для мальчиков имена Артем, Александр, Михаил, Максим и Иван, а девочек называли София, Виктория, Анна, Мария и Алиса, уточнил RT.

Как писали Юга.ру, в начале 2019 года журналисты, используя официальную статистику органов ЗАГС по 53 регионам и данные открытых источников за 2013, 2015, 2016-2018 годы, составил рейтинг самых популярных имен для новорожденных мальчиков и девочек. Так, самым распространенным мужским именем в стране стал Артем, а женским — София.