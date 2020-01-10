Порфирий, Сентябрина и Посейдон. Как в 2019 году россияне называли детей
Федеральная налоговая служба 8 января опубликовала список самых популярных и самых редких имен новорожденных в России
Читайте также:
По данным на сайте ведомства, самыми необычными именами для мальчиков, которые были зарегистрированы в ЗАГС в 2019 году, стали Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. Рейтинг редких женских имен возглавили Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.
Чаще всего россияне выбирали для мальчиков имена Артем, Александр, Михаил, Максим и Иван, а девочек называли София, Виктория, Анна, Мария и Алиса, уточнил RT.
Как писали Юга.ру, в начале 2019 года журналисты, используя официальную статистику органов ЗАГС по 53 регионам и данные открытых источников за 2013, 2015, 2016-2018 годы, составил рейтинг самых популярных имен для новорожденных мальчиков и девочек. Так, самым распространенным мужским именем в стране стал Артем, а женским — София.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.