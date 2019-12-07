«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в последнем матче года

Игра закончилась со счетом 1:1.

Счет на 15-й минуте открыл полузащитник московского клуба Иван Обляков. Ответный мяч на 62-й минуте отправил Ари.



После этой игры «быки» поднялись на вторую строчку турнирной таблицы с 35 очками. У лидера таблицы, «Зенита», 45 очков в активе.



В следующий раз в рамках чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Уфой» 1 марта 2020 года.

Напомним, во время матча «Краснодара» и ЦСКА стадион покинули фанаты обеих команд. Это было сделано в знак поддержки болельщиков «Спартака», задержанных полицейскими до и во время игры в Санкт-Петербурге 1 декабря.