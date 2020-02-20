Google включил стадион ФК «Краснодар» в топ-15 красивейших мест России

Сервис «Google Карты» в честь своего 15-летия подготовил список самых живописных мест России, которые можно посетить в том числе прямо на панорамах карт

В него вошли 15 точек в разных частях страны — как на территории городов, так и природные достопримечательности. Одной из них стал стадион ФК «Краснодар».

«Стадион заслуженно считается одним из самых красивых спортивных сооружений России. Фасады здания облицованы итальянским травертином декорированы натуральным камнем. За внешний вид и масштабы его даже прозвали местным "Колизеем"», — отметили составители рейтинга.