Google включил стадион ФК «Краснодар» в топ-15 красивейших мест России

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Сервис «Google Карты» в честь своего 15-летия подготовил список самых живописных мест России, которые можно посетить в том числе прямо на панорамах карт

В него вошли 15 точек в разных частях страны — как на территории городов, так и природные достопримечательности. Одной из них стал стадион ФК «Краснодар».

«Стадион заслуженно считается одним из самых красивых спортивных сооружений России. Фасады здания облицованы итальянским травертином декорированы натуральным камнем. За внешний вид и масштабы его даже прозвали местным "Колизеем"», — отметили составители рейтинга.

Читайте также:

Также в топ вошли общественное пространство «Севкабель» в Санкт-Петербурге, прогулка по реке Дон в Ростове, Шарташские каменные палатки в Екатеринбурге, природный заповедник «Столбы» в Красноярском крае, водонапорная «Белая башня» в Екатеринбурге, гора Камень Ермак в Пермском крае, Корабль-музей «Гото Предестинация» в Воронеже, башня Сююмбике в Казани, стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде, мост на остров Русский во Владивостоке, Каолиновый карьер в Челябинской области, Мыс Хобой на острове Ольхон в Иркутской области, полуостров Рыбачий в Мурманской области и Телецкое озеро в Алтае.

Напомним, стадион ФК «Краснодар» открылся в октябре 2016 года и сразу занял третье место в конкурсе «Лучший стадион мира» по версии жюри и второе место — по версии болельщиков. В декабре 2019 года стадион получил премию за эффективное управление.

Краснодар Рейтинги Стадион ФК «Краснодар» ФК «Краснодар»

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Google включил стадион ФК «Краснодар» в топ-15 красивейших мест России
На Кубани браконьеры избили госинспекторов заказника
В Адыгее водитель съехала и дороги и насмерть сбила пешехода
В Сочи застройщик получил шесть лет колонии за обман дольщиков на 13 млн рублей
Суд приостановил работу полигона под Белореченском из-за нарушений
Путин согласился, что трудно прожить на 10 тыс. рублей

Лента новостей

Реклама на портале