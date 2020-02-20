Google включил стадион ФК «Краснодар» в топ-15 красивейших мест России
Сервис «Google Карты» в честь своего 15-летия подготовил список самых живописных мест России, которые можно посетить в том числе прямо на панорамах карт
В него вошли 15 точек в разных частях страны — как на территории городов, так и природные достопримечательности. Одной из них стал стадион ФК «Краснодар».
«Стадион заслуженно считается одним из самых красивых спортивных сооружений России. Фасады здания облицованы итальянским травертином декорированы натуральным камнем. За внешний вид и масштабы его даже прозвали местным "Колизеем"», — отметили составители рейтинга.
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Также в топ вошли общественное пространство «Севкабель» в Санкт-Петербурге, прогулка по реке Дон в Ростове, Шарташские каменные палатки в Екатеринбурге, природный заповедник «Столбы» в Красноярском крае, водонапорная «Белая башня» в Екатеринбурге, гора Камень Ермак в Пермском крае, Корабль-музей «Гото Предестинация» в Воронеже, башня Сююмбике в Казани, стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде, мост на остров Русский во Владивостоке, Каолиновый карьер в Челябинской области, Мыс Хобой на острове Ольхон в Иркутской области, полуостров Рыбачий в Мурманской области и Телецкое озеро в Алтае.
Напомним, стадион ФК «Краснодар» открылся в октябре 2016 года и сразу занял третье место в конкурсе «Лучший стадион мира» по версии жюри и второе место — по версии болельщиков. В декабре 2019 года стадион получил премию за эффективное управление.