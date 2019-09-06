Депутат рассказал о подготовке нового повышения пенсионного возраста

Депутат Госдумы Валерий Рашкин рассказал, что в Правительстве России, возможно, уже создали рабочую группу по подготовке нового этапа пенсионной реформы

По данным представляющего КПРФ Рашкина, власти планируют увеличить возраст выхода россиян на пенсию до 70 лет. Причем он утверждает, что этот возраст будет единым и для мужчин, и для женщин. Депутат говорит, что документов, которые могли бы подтвердить создание рабочей группы, у него нет, но есть некие сведения. «Это один в один, на 100% та же группа, которая готовила и первый этап пенсионной реформы — повышение возраста выхода на пенсию», — пояснил Валерий Рашкин «Независимой газете».

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Одним из косвенных подтверждений этих данных депутат называет недавнее заявление Минздрава о резком росте продолжительности жизни россиян — до 68,5 года у мужчин и до 78,5 у женщин. О сроках Рашкин говорить не готов: «Когда он [новый этап пенсионной реформы —прим. Юга.ру] произойдет? Сегодня информации нет. То ли через год. То ли через два года. То ли под конец президентского срока». «Независимая газета» подчеркивает: многие говорят, что пенсионная система остается несбалансированной. Так, даже Счетная палата отмечала, что «создать эффективную пенсионную систему пока не удалось». Получить комментарии Минтруда и Пенсионного фонда России издание не смогло.