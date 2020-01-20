В Краснодаре мужчина обманул предпринимателя из Казахстана на 13 млн рублей. Полиция не возбуждает уголовное дело
В Краснодаре предприниматель пожаловался на мошенничество при покупке сельскохозяйственной продукции
Адвокат предпринимателя из Казахстана Николай Владимиров обратился в редакцию портала Юга.ру и рассказал, что его подзащитный в апреле 2019 года заключил договор поставки продукции с краснодарским ООО «Торговый дом "Купеческий"» на общую сумму 13 млн 120 тыс. рублей. Согласно договору, фирма под руководством 38-летнего Евгения Титко должна была отправить в Казахстан подсолнечное масло, рис, сахар и другие продукты через два дня после получения 100% предоплаты. Однако в указанный срок товар так и не отправили, а деньги не вернули. В полиции Центрального округа Краснодара несколько раз отказали в возбуждении уголовного дела. При этом против Титко уже есть несколько возбужденных дел по аналогичным преступлениям, а сам он ранее уже был судим за мошенничество (материалы уголовного дела есть в распоряжении редакции).
Что произошло? Индивидуальный предприниматель из Казахстана 26 апреля 2019 года заключил с ООО «ТД "Купеческий"» договор на поставку сахара, масла и риса на сумму 6 млн 389 тыс. рублей. Кроме того, предприниматель заплатил за доставку товаров еще 672 тыс. рублей. Организация должна была отправить заказ до 6 мая, однако в этот день представители фирмы заявили о задержке, потому что из-за майских праздников на ж/д путях образовалась большая очередь из транспортных вагонов. Покупателю предоставили видеозапись с обшивкой вагонов, поэтому у него задержка не вызвала подозрений.
В середине мая индивидуальный предприниматель дополнительно заказал сахар на 5 млн 385 тыс. рублей, заплатив за доставку 673 тыс. рублей. Еще через несколько дней заказ расширили, купив рис на 2 млн 132 тыс. рублей с доставкой на поезде за 208 тыс. рублей.
Товар отправили? Нет. Предприниматель перечислил 100% предоплату на счета ООО «ТД "Купеческий"». В конце мая коммерческий директор Евгений Титко и директор Мария Триль получили претензию и пообещали вернуть деньги до 6 июня. После этого сроки постоянно откладывали.
После отправки гарантийного письма предпринимателю все-таки поставили часть заказа на сумму около 4 млн рублей. По словам адвоката, эти действия соответствуют схеме мошенничества, совершенного Титко в 2018 году (копия приговора есть в распоряжении редакции).
Почему фирма не вернула деньги? Обманутый предприниматель рассказал, что пригрозил Титко заявлением в полицию, на что получил угрозы. По словам мужчины, директор фирмы писал ему сообщения, что «чеченцы найдут меня даже в Канаде, где я проживал в тот момент».
«Титко неоднократно говорил мне, что в лучшем случае он поставит половину товара и таким образом избежит уголовного преследования. Он также пояснял, что я не смогу от него добиться исполнения договора законным путем, так как он, по его собственным же словам, является профессионалом своего дела и знает, как обходить законодательство», — рассказал предприниматель из Казахстана в объяснении начальнику полиции Центрального округа подполковнику Вячеславу Котову.
Почему против Титко не возбудили уголовное дело? Дело завели на директора ООО «Велкорм» Устинова, который рассказал, что занимал должность только формально. Фактически же Титко организовал несколько фирм, которые заключали с предпринимателями договоры поставки и не планировали их исполнять. При этом его признали организатором группы лиц по предварительному сговору.
Скольких людей обманули? По постановлению о соединении уголовных дел, участники преступной группы совершили преступления, по которым возбуждено 21 уголовное дело. Сам Титко уже был судим за мошенничество — из приговора Советского районного суда следует, что он совершил 14 преступлений по аналогичным схемам. Кроме того, согласно данным с сайта ФССП, на мужчину заведено 11 исполнительных производств за невыполнение обязательств.
Как отреагировали в полиции? В отделе полиции Центрального округа провели проверку и отказали в возбуждении уголовного дела. По словам адвоката, следователь проигнорировал аналогичное уголовное дело против Титко, которое расследовалось в том же отделе. Позже прокуратура отменила постановление следователя МВД, однако после этого в возбуждении дела снова отказывали.
«До настоящего времени окончательное решение по материалу проверки не принято, более того, место его нахождения также неизвестно, так как сотрудники полиции на устные обращения не сообщают какой-либо внятной информации. О принятых решениях надлежащие уведомления не направляются», — заявил адвокат.
На странице интернет-форума пользователи оставили множество отзывов, в которых рассказали о мошенничестве Титко при поставке товаров в другие регионы.
«Отказы в возбуждении уголовного дела по нашему заявлению, с учетом аналогичности данной ситуации иным эпизодам уже установленного мошенничества, являются следствием бездействия сотрудников полиции, а нахождение Титко на свободе может породить новые совершаемые преступления», — заключил юрист.
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