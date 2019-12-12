Стадион ФК «Краснодар» получил премию за эффективное управление
В Москве 11 декабря назвали победителей ежегодной Национальной независимой премии в области спортивного бизнеса BISPO Awards по итогам 2019 года. Среди номинантов оказались проекты ФК «Краснодар»
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Стадион «быков» взял приз BISPO Awards в номинации за самое эффективное управление спортивным объектом, сообщил 12 декабря «Чемпионат». Соперниками «Краснодара» были «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, «Открытие Арена» и Дворец художественной гимнастики Винер-Усмановой в Москве, а также «ВТБ Арена», на которой выступает столичный ФК «Динамо».
Кроме того, «Краснодар» был представлен в номинации «Лучшее управление профессиональным футбольным клубом». Проекты клуба Галицкого, связанные с IT-технологиями, претендовали на победу в номинации за лучшее инновационно-технологическое решение в спорте и IT-решение по взаимодействию с болельщиками (платформа для работы с болельщиками FAN FIRST FRM). Помимо этого, проект комплекса по строительству трех футбольных полей академии «быков» боролся за победу в номинации «Лучший проект по оснащению спортивных объектов». Однако в итоге победы в этих номинациях достались другим клубам.
Напомним, стадион «Краснодар» открылся в октябре 2016 года и сразу занял третье место в конкурсе «Лучший стадион мира» по версии жюри и второе место — по версии болельщиков.
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