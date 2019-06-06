ФК «Краснодар» и ПБК «Локомотив-Кубань» выиграли премии за спортивный маркетинг

В конце мая в Москве в третий раз состоялась ежегодная профессиональная премия в области спортивного маркетинга в России MARSPO AWARDS 2019. Это профессиональная награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее эффективно используют в своей работе инструменты спортивного маркетинга. В этом году на награды претендовало рекордное количество номинантов — более 200 проектов подали заявки на участие.

Компания Quartex Group взяла золото премии в номинации «Лучшее билетное решение в области спорта» за проект «FRM-система футбольного клуба "Краснодар": сервис онлайн‑продажи билетов и личный кабинет болельщика». Второе и третье место заняли компании «СТС Эвентим РУ» и Global Media за проекты для Всемирной зимней универсиады 2019 года в Казани и FUNticket соответственно. Кроме того, проект Quartex Group был в шорт-листе номинации «Лучший Digital-проект».

«Проект подразумевал интеграцию со множеством существующих систем клуба без возможности их замены или модернизации. Для нашей небольшой команды он стал серьезным вызовом, и мы рады, что смогли предложить оптимальное решение в условиях серьезных технических и временных ограничений. FAN FIRST FRM — программная платформа для работы с болельщиками, включающая все необходимые сервисы для создания современной цифровой инфраструктуры профессионального спортивного клуба (CRM-систему, сервис единой авторизации, кабинет болельщика и уникальный сервис онлайн‑продажи билетов, инструменты для управления маркетинговыми активностями)», — рассказал порталу Юга.ру руководитель Quartex Group Александр Домахин.

Проект билетного решения для ФК «Краснодар» соперничал с такими претендентами, как проект «Партер.ру» для Всемирной зимней универсиады — 2019 в Красноярске и разработка «Инфотех» по комплексной информатизации «ВТБ Арена парк».

FRM-система ФК «Краснодар» отработала полный сезон Российской премьер-лиги. За это время, по словам разработчиков, онлайн было продано более 80 тыс. билетов, база активных пользователей превысила 65 тыс. болельщиков, а ежемесячная аудитория личного кабинета — 50 тыс. уникальных посетителей. На сегодняшний день доля продаж билетов онлайн превысила 55%. В пиковой нагрузке система успешно обрабатывала более 70 заказов в секунду.

Quartex Group более 10 лет работает техническим партнером ФК «Краснодар». Компания разработала и поддерживает ключевые сервисы и информационные системы клуба.