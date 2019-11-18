Кадыров назвал призывы к убийству частью культуры и сказал, что к своим детям он обращается так же

Чечня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров попытался объяснить свои призывы убивать и пугать тех, кто оскорбляет честь республики

5 ноября Рамзан Кадыров во время выступления перед чеченским правительством призвал убивать и пугать тех, кто «занимается сплетнями, раздорами». Кремль сказал, что не собирается проверять слова чеченского лидера на наличие состава ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды). 11 ноября дизайнер Артемий Лебедев написал открытое обращение Кадырову, в котором призвал его не оправдывать убийства задетой честью и «держать своих псов на цепи».

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14 ноября глава Чечни во время визита в строящийся Исламский центр в поселке Мичурина объяснил свою позицию насчет угроз и кровной мести. Сюжет об этом показал ГТРК «Грозный».

Кадыров заключил, что те, кто «ищет повод для провокаций», «цепляются за мелочи и пытаются раздувать до вселенских масштабов». Он подметил, что провокаторы стараются извратить смысл, «когда ты скажешь что-то, разозлившись».

«По нашей этике, по адату [обычаи кавказцев, исповедующих ислам — Юга.ру] вышло: "Я тебя побью, я тебя убью, я вырву"... Когда ты говоришь, делают прямой перевод… "Вот видите, Кадыров то да се"… Я и своим детям говорю [такое]... В нашем лексиконе это есть. Всегда было — запугивать, ругать», — сказал он.

Руководитель республики добавил, что кровная месть нужна для того, «чтобы наладить согласие между людьми».

«Почему ввели кровную месть? Не чтобы убивать людей, а чтобы не убивали. Как всевышний говорит в Коране… В шариате нет ничего такого — убивать людей», — передает слова главы Чечни «Кавказский узел».

Извинения Рамзан Кадыров Традиции

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