Кадыров назвал призывы к убийству частью культуры и сказал, что к своим детям он обращается так же
Глава Чечни Рамзан Кадыров попытался объяснить свои призывы убивать и пугать тех, кто оскорбляет честь республики
5 ноября Рамзан Кадыров во время выступления перед чеченским правительством призвал убивать и пугать тех, кто «занимается сплетнями, раздорами». Кремль сказал, что не собирается проверять слова чеченского лидера на наличие состава ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды). 11 ноября дизайнер Артемий Лебедев написал открытое обращение Кадырову, в котором призвал его не оправдывать убийства задетой честью и «держать своих псов на цепи».
Читайте также:
14 ноября глава Чечни во время визита в строящийся Исламский центр в поселке Мичурина объяснил свою позицию насчет угроз и кровной мести. Сюжет об этом показал ГТРК «Грозный».
Кадыров заключил, что те, кто «ищет повод для провокаций», «цепляются за мелочи и пытаются раздувать до вселенских масштабов». Он подметил, что провокаторы стараются извратить смысл, «когда ты скажешь что-то, разозлившись».
«По нашей этике, по адату [обычаи кавказцев, исповедующих ислам — Юга.ру] вышло: "Я тебя побью, я тебя убью, я вырву"... Когда ты говоришь, делают прямой перевод… "Вот видите, Кадыров то да се"… Я и своим детям говорю [такое]... В нашем лексиконе это есть. Всегда было — запугивать, ругать», — сказал он.
Руководитель республики добавил, что кровная месть нужна для того, «чтобы наладить согласие между людьми».
«Почему ввели кровную месть? Не чтобы убивать людей, а чтобы не убивали. Как всевышний говорит в Коране… В шариате нет ничего такого — убивать людей», — передает слова главы Чечни «Кавказский узел».
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.