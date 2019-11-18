Кадыров назвал призывы к убийству частью культуры и сказал, что к своим детям он обращается так же

Глава Чечни Рамзан Кадыров попытался объяснить свои призывы убивать и пугать тех, кто оскорбляет честь республики

5 ноября Рамзан Кадыров во время выступления перед чеченским правительством призвал убивать и пугать тех, кто «занимается сплетнями, раздорами». Кремль сказал , что не собирается проверять слова чеченского лидера на наличие состава ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды). 11 ноября дизайнер Артемий Лебедев написал открытое обращение Кадырову, в котором призвал его не оправдывать убийства задетой честью и «держать своих псов на цепи».

14 ноября глава Чечни во время визита в строящийся Исламский центр в поселке Мичурина объяснил свою позицию насчет угроз и кровной мести. Сюжет об этом показал ГТРК «Грозный».

Кадыров заключил, что те, кто «ищет повод для провокаций», «цепляются за мелочи и пытаются раздувать до вселенских масштабов». Он подметил, что провокаторы стараются извратить смысл, «когда ты скажешь что-то, разозлившись».

«По нашей этике, по адату [обычаи кавказцев, исповедующих ислам — Юга.ру] вышло: "Я тебя побью, я тебя убью, я вырву"... Когда ты говоришь, делают прямой перевод… "Вот видите, Кадыров то да се"… Я и своим детям говорю [такое]... В нашем лексиконе это есть. Всегда было — запугивать, ругать», — сказал он.

Руководитель республики добавил, что кровная месть нужна для того, «чтобы наладить согласие между людьми».

«Почему ввели кровную месть? Не чтобы убивать людей, а чтобы не убивали. Как всевышний говорит в Коране… В шариате нет ничего такого — убивать людей», — передает слова главы Чечни «Кавказский узел».