В Краснодаре мужчина разгромил съемную квартиру и объяснил это депрессией
Полиция Краснодара собирается завести уголовное дело на мужчину, который испортил технику и мебель в квартире арендодателя
В отдел полиции Карасунского округа обратился мужчина и сообщил, что недавно зашел в квартиру, которую сдает, и обнаружил там разные повреждения: сломанный телевизор, порванные диван и натяжные потолки, испорченную сантехнику, мебель и стены. При этом квартиранта дома не оказалось.
Участковые выяснили, что жилье снимает 37-летний ранее не судимый житель Белореченского района. Через несколько дней его нашли в одном из кафе Краснодара. Подозреваемый рассказал, что он был в тяжелом депрессивном состоянии из-за семейных проблем. Он выпил, взял нож и выместил агрессию на окружавших его предметах.
Мужчина раскаялся в содеянном и пообещал возместить владельцу ущерб, который составил более 65 тыс. рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Краснодару. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества), предусматривающей до двух лет лишения свободы.
Еще один инцидент с повреждением имуществе произошел в Краснодаре в ночь на 10 октября. Житель многоэтажки на улице Селезнева мужчина выбросил из окна квартиры телевизор, который упал на машину и повредил ее. В полиции мужчина объяснил, что хотел перенести телевизор, но случайно выронил его.
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