Из Краснодара в Мюнхен собираются пустить прямые рейсы
Авиакомпания «Азимут» планирует открыть прямые рейсы Ростов-на-Дону — Тель-Авив и Краснодар — Мюнхен
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Авиакомпания зимой, после получения всех необходимых разрешений, планирует увеличить количество международных полетов и расширить сеть. Планируется, что прямые рейсы начнут летать из Ростова-на-Дону в Тель-Авив и из Краснодара в немецкий Мюнхен. Ранее «Азимуту» разрешили выполнять рейсы из Ростова-на-Дону в Баку три раза в неделю.
До этого из столицы Дона в Тель-Авив летали самолеты авиакомпании «Россия», однако с 28 марта полеты отменили. Прямое авиасообщение между этими городами так и не появилось, сообщил «Интерфакс». Из Краснодара в Мюнхен также пока нет прямых рейсов — улететь в немецкий город можно только через Москву.
Как сообщали Юга.ру, с 20 сентября открылось регулярное авиасообщение Краснодар — Калининград. В июле самолеты из Международного аэропорта Анапы начали летать напрямую в Турцию.
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