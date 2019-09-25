Из Краснодара в Мюнхен собираются пустить прямые рейсы

Краснодарский край

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Авиакомпания «Азимут» планирует открыть прямые рейсы Ростов-на-Дону — Тель-Авив и Краснодар — Мюнхен

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Авиакомпания зимой, после получения всех необходимых разрешений, планирует увеличить количество международных полетов и расширить сеть. Планируется, что прямые рейсы начнут летать из Ростова-на-Дону в Тель-Авив и из Краснодара в немецкий Мюнхен. Ранее «Азимуту» разрешили выполнять рейсы из Ростова-на-Дону в Баку три раза в неделю.

До этого из столицы Дона в Тель-Авив летали самолеты авиакомпании «Россия», однако с 28 марта полеты отменили. Прямое авиасообщение между этими городами так и не появилось, сообщил «Интерфакс». Из Краснодара в Мюнхен также пока нет прямых рейсов — улететь в немецкий город можно только через Москву.

Как сообщали Юга.ру, с 20 сентября открылось регулярное авиасообщение Краснодар — Калининград. В июле самолеты из Международного аэропорта Анапы начали летать напрямую в Турцию. 

Авиация Краснодар Международные отношения Ростов-на-Дону

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