«Победа» решила повысить цены на рейсы в Россию на 5 евро вместо 25 — «Интерфакс»

Ранее авиакомпания рассказала о подорожании билетов из зарубежных аэропортов в Россию с 28 октября. Билеты на рейсы авиакомпании из других стран в Россию должны были подорожать на 25 евро. Такие меры связаны с решением суда, который по требованию прокуратуры запретил «Победе» брать деньги за регистрацию на стойках зарубежных аэропортов. Из-за этого авиакомпания решила включить эту процедуру в стоимость билетов.

Представитель компании пояснил, что в зарубежных аэропортах, где за регистрацию каждого человека взимают сбор, на рейсах «Победы» можно было сэкономить: зарегистрироваться самостоятельно онлайн и не оплачивать услугу агента в аэропорту. Однако из-зарешения прокуратуры компания должна была по умолчанию включить во все тарифы стоимость регистрации, даже для тех клиентов, кто зарегистрировался онлайн.

«Но это убивает философию "голого тарифа", когда вы платите только за перелет и отказываетесь от всего, что увеличит стоимость билета. Это бьет по самым экономным путешественникам. Поэтому мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на 5 евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента», — добавил представитель авиакомпании.