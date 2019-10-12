«Магнит» откроет в Краснодаре первый гипермаркет нового формата

Краснодарский край, Вся Россия

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На конференции партнеров сети «Магнит» «На одной волне — 2019» представители ретейлера рассказали о разработке нового формата

11 октября директор по управлению «Магнита» Руслан Исмаилов сообщил, что компания готовит новую концепцию гипермаркетов.

«Мы изменили планограммы, делаем новую диджитализацию, чтобы покупателю было интересно. Мы пересмотрели категории и наполненность, сделав упор на non-food [непродуктовые товары — Юга.ру]», — сказал Исмаилов.

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Первый такой гипермаркет откроется в Краснодаре, сообщается в официальном твиттере «Магнита». По данным «РБК Краснодар», он расположится на улице Солнечной рядом с головным офисом ретейлера. Открытие запланировано на ноябрь.

Как писали Юга.ру, в мае 2018 года исполнительный директор «Магнита» Ольга Наумова рассказала о планах компании к концу года представить новый формат гипермаркетов. Однако в сентябре того же года Наумова, уже будучи гендиректором ретейлера, сообщила, что компания собирается отказаться от развития сети гипермаркетов и переформатировать существующие в ТРЦ. В июне 2019-го Наумова покинула «Магнит».

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