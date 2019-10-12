«Магнит» откроет в Краснодаре первый гипермаркет нового формата

«Мы изменили планограммы, делаем новую диджитализацию, чтобы покупателю было интересно. Мы пересмотрели категории и наполненность, сделав упор на non-food [непродуктовые товары — Юга.ру]», — сказал Исмаилов.

Первый такой гипермаркет откроется в Краснодаре, сообщается в официальном твиттере «Магнита». По данным «РБК Краснодар», он расположится на улице Солнечной рядом с головным офисом ретейлера. Открытие запланировано на ноябрь.

Как писали Юга.ру, в мае 2018 года исполнительный директор «Магнита» Ольга Наумова рассказала о планах компании к концу года представить новый формат гипермаркетов. Однако в сентябре того же года Наумова, уже будучи гендиректором ретейлера, сообщила, что компания собирается отказаться от развития сети гипермаркетов и переформатировать существующие в ТРЦ. В июне 2019-го Наумова покинула «Магнит».