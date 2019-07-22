В Адыгее открыли новый маршрут «Тропа леопарда» и установили скульптуру в честь него

Маршрут обустраивали 25 человек из десяти регионов страны. Ранее волонтеры сделали разметку и маркировку тропы, расчистили путь от кустарников и поваленных деревьев, оборудовали крутые участки ступенями, укрепили склоны. Участок тропы, ведущий к водопаду, оборудовали удобными ступеньками и лестницей, через ручейки сделали переходы. Сейчас у начала маршрута установили арку с названием, оборудовали информационные стенды.

Маршрут «Тропа леопарда» протяженностью 2,2 км начал работать уже в 2018 году. Его создали в рамках реализации проекта Кавказского биосферного заповедника «Экодемия». На пути можно увидеть логово леопарда, ознакомиться с информацией о нем на информационных щитах и аншлагах, также создана возможность проведения интерактивных игр для детей.

В торжественном открытии приняли участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов и директор ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х. Г. Шапошникова» Сергей Шевелев. Они отметили значимость проекта для развития экологического туризма и привлечения внимания к важности программы по восстановлению популяции леопардов. Она начала действовать в 2016 году, когда в заповеднике были выпущены три переднеазиатских леопарда.

Глава республики заявил о готовности региона к реализации новых проектов для развития экологического и научного туризма, подчеркнув, что Адыгея гордится своей уникальной природой, большой площадью особо охраняемых природных территорий. Поэтому, отметил он, сохранение экологического благополучия — приоритет деятельности, к которой привлекаются добровольцы движения «Сохраним корни». Руководитель региона также предложил интегрировать экологические движения заповедника и республики.

«Уверен, что новый маршрут, который открывается сегодня, обязательно привлечет большой интерес у всех, кто увлекается экологическим туризмом. "Тропа леопарда" даст прекрасную возможность не только еще больше познакомиться с красотами нашей природы, но и узнать много полезного об образе жизни редкого животного», — отметил Мурат Кумпилов.