МТС внедрит на Кубани умные технологии

Оператор развернул первую на Кубани сеть для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT).

NB-IoT обеспечивает быстрое и безопасное подключение умных устройств и позволяет сократить расходы при внедрении интернета вещей для компаний. Интернет вещей помогает эффективно использовать различные системы, получать и анализировать данные в режиме онлайн. Главная особенность NB-IoT — увеличенная емкость сети. Это значит, что одновременно можно подключить сотни или даже тысячи датчиков, сообщили в пресс-службе МТС.

«Эффект от внедрения технологии отметили компании, предоставляющие услуги в области автоматизации, проектирования и мониторинга различного назначения. Мы видим, что большинство предприятий пока только начинают осознавать, какой коммерческий эффект возможен от внедрения подобных сервисов в рабочие процессы, поэтому верим в большое будущее таких сетей и их пользу для бизнеса», — отметила директор по работе с корпоративными клиентами МТС в Краснодарском крае Елена Усенко.