МТС внедрит на Кубани умные технологии

Партнерский Адыгея, Краснодарский край

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МТС подготовила города Кубани к внедрению умных технологий в стандарте LTE

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Оператор развернул первую на Кубани сеть для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT).

NB-IoT обеспечивает быстрое и безопасное подключение умных устройств и позволяет сократить расходы при внедрении интернета вещей для компаний. Интернет вещей помогает эффективно использовать различные системы, получать и анализировать данные в режиме онлайн. Главная особенность NB-IoT — увеличенная емкость сети. Это значит, что одновременно можно подключить сотни или даже тысячи датчиков, сообщили в пресс-службе МТС.

«Эффект от внедрения технологии отметили компании, предоставляющие услуги в области автоматизации, проектирования и мониторинга различного назначения. Мы видим, что большинство предприятий пока только начинают осознавать, какой коммерческий эффект возможен от внедрения подобных сервисов в рабочие процессы, поэтому верим в большое будущее таких сетей и их пользу для бизнеса», — отметила директор по работе с корпоративными клиентами МТС в Краснодарском крае Елена Усенко.

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В зоне действия сети оказались Краснодар, Майкоп, Сочи, Анапа, Туапсе, Красная поляна, а также Белореченск, Крымск, Славянск-на-Кубани и Тихорецк. Всего новая сеть охватила 20 городов Кубани.

До конца 2019 года предприниматели Краснодарского края и Адыгеи смогут получить готовые к использованию NB-IoT SIM-карты за один рубль, а также IoT-платформу МТС для управления устройствами.

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