«Билайн» и Huawei совершили первый в России голографический звонок в сети 5G

«Билайн» и Huawei провели демонстрацию возможностей мобильной связи пятого поколения, совершив голографический звонок с помощью технологии 5G и очков смешанной реальности

Общение удаленных собеседников проходило при помощи голограммы. Технология голографической коммуникации требует высокой пропускной способности и низкого уровня задержки, что при массовом внедрении возможно только в сетях 5G, рассказали в пресс-службе компании «Билайн».

Для совершения голографического звонка использовалась коммерчески доступная базовая станция 5G Huawei. Абонентским терминалом стало одно из первых коммерчески доступных устройств 5G CPE на базе Huawei Balong 5G01. При демонстрации скорость передачи данных на абонентское устройство 5G CPE превысила 2 Гбит в секунду.

Технология голографического звонка дает возможность абонентам, находящимся физически в разных местах, разговаривать с помощью 3D-голограммы, что создает эффект полноценного присутствия удаленного собеседника. С помощью очков смешанной реальности (Mixed Reality, MR) абонент разговаривает с голографическим изображением собеседника в режиме реального времени. Собеседник при этом находится в комнате, оборудованной 3D-камерами, в любой точке мира.

Технологии мобильной связи 5G сокращают задержки передачи данных по сравнению со страндартом 4.5G. В перспективе после открытия коммерческих сетей 5G появится возможность совершать голографические звонки из разных точек земного шара и организовывать голографическую конференц-связь между группами абонентов.

Билайн и Huawei также показали практический кейс применения технологии 5G в области виртуальной реальности (Virtual Reality, VR) на примере онлайн-трансляции с камеры 360 градусов в VR-шлеме. Технология потенциально может быть использована как для удаленных путешествий, так и для развития «виртуального ретейла». Например, клиент «Билайн» может посетить салон оператора, подключить тарифный план или купить смартфон, физически находясь у себя дома.

«Стремительное развитие современных технологий ставит перед операторами приоритетную задачу — обеспечить абонентов качественной мобильной связью на высоких скоростях. Именно поэтому "Билайн" уже сейчас готовит свою инфраструктуру сети и ведет исследования в области рационального перехода на технологии поколения 5G. Мы хотим дать понимание нашим абонентам, как такие технологии могут стать частью их повседневной жизни, как они могут упростить и улучшить их пользовательcкий опыт. Именно поэтому, для "Билайна" важно тестировать реальные бизнес-кейсы и исследовать потенциальные клиентские возможности мобильных технологий пятого поколения», — сказал генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич.

«В мае этого года Huawei и "Билайн" подписали соглашение о совместном развитии 5G в России, и наше сотрудничество было крайне продуктивным, что также демонстрирует и реализация данного проекта. Мы продолжим работать вместе, чтобы приблизить внедрение нового стандарта связи и ускорить процесс создания новых технологий и услуг на его базе», — заключил генеральный директор Huawei в России Эйден У.