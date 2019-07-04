Опоздавший пассажир рейса Москва — Анапа избил сотрудника авиакомпании «Победа»

Ночью 1 июля два пассажира рейса Москва — Анапа опоздали на посадку. Они пришли в представительство авиаперевозчика и потребовали довезти их до самолета. Им ответили, что сделать это уже невозможно.

«Один из них напал на представителя авиакомпании и пнул его ногой в голову. Тот потерял сознание, после чего был отправлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга и частичную потерю памяти», — рассказала порталу Юга.ру пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова.

Авиаперевозчик уже передал всю необходимую информацию в полицию. Селиванова добавила, что авиакомпания примет серьезные меры в отношении дебоширов.