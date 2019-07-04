Опоздавший пассажир рейса Москва — Анапа избил сотрудника авиакомпании «Победа»
В аэропорту Внуково 1 июля пассажир рейса Москва — Анапа напал на сотрудника авиакомпании «Победа»
Ночью 1 июля два пассажира рейса Москва — Анапа опоздали на посадку. Они пришли в представительство авиаперевозчика и потребовали довезти их до самолета. Им ответили, что сделать это уже невозможно.
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«Один из них напал на представителя авиакомпании и пнул его ногой в голову. Тот потерял сознание, после чего был отправлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга и частичную потерю памяти», — рассказала порталу Юга.ру пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова.
Авиаперевозчик уже передал всю необходимую информацию в полицию. Селиванова добавила, что авиакомпания примет серьезные меры в отношении дебоширов.
Как сообщали Юга.ру, в июне 2018 года вступили в силу поправки в Воздушный кодекс РФ, позволяющие авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров, чьи билеты перевозчики смогут аннулировать.
В конце января пассажирский самолет рейсом Санкт-Петербург — Анталья, экстренно сел в аэропорту Сочи из-за того, что пьяный пассажир ударил стюардессу. Позже в сети появилось видео допроса, на котором мужчина рассказал, что купил алкоголь в зоне дьюти-фри, после этого он ничего не помнит. В марте суд приговорил дебошира к шести месяцам лишения свободы по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте).
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